Allerta Meteo Protezione Civile, in arrivo pioggia e temporali al Nord: allarme rosso e arancione in due regioni

La discesa di un minimo in quota dall’Europa settentrionale interesserà nel corso delle prossime ore il nostro Paese e sarà causa di un peggioramento sulle regioni del Nord, in particolar modo sui settori nordoccidentali, dove le precipitazioni saranno più diffuse. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche.

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, 24 maggio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 25 maggio, allerta rossa su parte di Emilia-Romagna. Allerta arancione su settori di Emilia-Romagna e Piemonte. È stata valutata inoltre allerta gialla su Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna, parte di Sardegna, Abruzzo e Piemonte.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 24 maggio 2023

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia centro-settentrionali, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone del Nord, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone interne delle regioni centrali e di Campania, Puglia, Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: localmente forti orientali sui settori meridionali di Sicilia e Sardegna.

Mari: tendente a molto mosso lo Stretto di Sicilia.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 25 maggio 2023

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte centro-settentrionale, Valle d’Aosta orientale e Lombardia nord-occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, resto di Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, Trentino e Veneto, con quantitativi cumulati deboli o localmente moderati;

– da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, su resto del Nord, su Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, e sulle zone interne e montuose di Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale diminuzione, localmente sensibile, sul Nord-Ovest.

Venti: localmente forti nord-orientali sulla Sicilia meridionale.

Mari: molto mosso lo Stretto di Sicilia al largo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 26 maggio 2023

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia orientale, settori alpini del Triveneto, Lazio centro-meridionale, zone interne di Abruzzo e Molise e sul resto del Meridione, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale aumento al Centro-Nord, localmente sensibile nei valori massimi.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

