Allerta Meteo, i temporali flagellano l’Italia: maltempo estremo al Nord, nubifragi e grandine

MeteoWeb

E’ ancora maltempo sull’Italia. Localmente intenso, a tratti feroce, persino distruttivo. I forti temporali pomeridiani che si sono attivati oggi sulle Alpi e sull’Appennino centro/settentrionale stanno degenerando in violentissimi nubifragi su gran parte del Paese, in modo particolare nelle Regioni del Nord e nelle zone interne di Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. Localmente i quantitativi pluviometrici caduti sono impressionanti, considerando che sono caduti in meno di due ore, con acquazzoni violentissimi.

Soltanto nel pomeriggio di oggi, abbiamo 68mm di pioggia misurati ad Aldeno (Trento), 61mm a Selvino (Bergamo), 59mm al Monte Bondone (Trento), 51mm a Paladina (Bergamo), 50mm a Sale Marasino (Brescia), 44mm a Netro (Biella), 42mm ad Inveruno (Milano), 34mm a Seregno (Milano), 33mm a Pavullo nel Frignano (Modena) e a Picille (Firenze), 31mm a Pegognaga (Mantova), 25mm ad Agnone (Isernia), 23mm a Rubiera (Reggio Emilia), 21mm a Riccia (Campobasso), 17mm ad Isernia. Impressionante l’animazione satellitare che evidenzia proprio la genesi e l’evoluzione delle celle temporalesche:

Stavolta, però, il maltempo non si esaurirà nelle ore pomeridiane. I forti temporali, alimentati dall’instabilità serale, si intensificheranno ulteriormente e colpiranno in modo molto violento il Piemonte settentrionale e alcune zone dell’alta Lombardia nella notte, generando violenti nubifragi in modo particolare sulle Alpi e in zone pedemontane. I fenomeni saranno violenti, come quelli che già nel pomeriggio hanno provocato locali allagamenti per i nubifragi. Episodi estremi che si ripeteranno ancora nelle prossime ore. Alto il rischio di frane e inondazioni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: