Maltempo Emilia Romagna, violento temporale sull’Appenino modenese: allagamenti diffusi | VIDEO

MeteoWeb

I forti temporali che stanno colpendo le zone appenniniche dell’Emilia Romagna stanno causando problemi su un territorio ancora molto fragile dopo l’alluvione della scorsa settimana. Nel primo pomeriggio, un violento temporale si è abbattuto su Pavullo nel Frignano, località sull’Appennino modenese. L’acqua ha allagato le strade in pochi minuti, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo. Si registrano finora 33mm di pioggia nella località. Per il momento non si hanno notizie di feriti, ma i Vigili del Fuoco sono impegnati in almeno una decina di interventi in zona.

Allagamenti diffusi a Pavullo nel Frignano, nell'Appenino modenese

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: