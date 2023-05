Maltempo, forti temporali in Piemonte: grandinate e allagamenti, colpita anche Torino | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali si stanno abbattendo a macchia di leopardo sull’Italia, con i più intensi in atto tra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. In Piemonte, si registrano anche difficoltà alla circolazione in alcune località a causa della tanta pioggia caduta. Un fortissimo temporale ha colpito in pieno la città di Torino, mentre violentissime grandinate hanno interessato tutto l’hinterland. Si registrano allagamenti a Rivoli, nel Torinese, con le auto costrette a procedere a rilento nel Corso Francia a causa degli allagamenti. Traffico bloccato anche tra Collegno e Pianezza. Nelle immagini a corredo dell’articolo, anche la grandinata che ha colpito Fossano, in provincia di Cuneo.

È iniziato, dunque, il peggioramento atteso al Nord. Rovesci e temporali localmente anche molto forti ed associati a grandinate continueranno a colpire il Piemonte tanto che il Centro funzionale della Regione ha diramato l’allerta meteo arancione fino alle 13 di giovedì 25 maggio per rischio idrogeologico per quanto riguarda il territorio della Città metropolitana, valli Alta e Bassa Valsusa, Valli Orco, Lanzo, Sangone, Chisone, Pellice e Po; in allerta gialla Chiusella, Pianura settentrionale, Pianura torinese e Colline, Pianura Cuneese.

La Città metropolitana monitora in collegamento con la Protezione Civile della Regione Piemonte e ha attivato la reperibilità dei Servizi di viabilità anche sul territorio. Raccomandata la massima prudenza, anche in considerazione del fatto che i fenomeni insisteranno sui territori già colpiti dal maltempo nel weekend.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

