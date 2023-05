Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani nuovo allarme rosso per le piene dei fiumi

MeteoWeb

Domani pioverà un po’ meno sull’Emilia-Romagna, ma l’allerta resta alta. “Per giovedì 11 maggio sono previste deboli precipitazioni sul territorio regionale. Tuttavia, per le precipitazioni elevate della giornata di mercoledì 10 maggio, si prevedono piene su tutti i corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione, con possibili occupazioni delle zone golenali, interessamento degli argini e difficoltà di smaltimento delle acque nel reticolo idrografico minore e di bonifica“: per tale motivo, la Protezione civile regionale, sulla base delle previsioni Arpae, ha diramato un’allerta meteo rossa per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori“, valida dalle 00:00 dell’11 maggio fino alle 00:00 del 12 maggio.

“A seguito delle estese e intense precipitazioni dei giorni precedenti, saranno possibili fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, più diffusi nel settore collinare centro orientale. La criticità idraulica e idrogeologica rossa prevista sulle zone collinari e di pianura bolognese, ravennate e forlivese è connessa alle numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio interessato dagli eventi del 2-3 maggio,” si legge nel bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: