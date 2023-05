Allerta Meteo Emilia Romagna, sindaco di Ravenna: “attenzione a corsi d’acqua e allagamenti”

MeteoWeb

Alla luce dell’allerta meteo arancione per temporali disposta dalla mezzanotte di oggi a quella di domani dall’Arpae e dalla Protezione Civile regionale su vasta parte dell’Emilia Romagna, “raccomando di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua e non accedere ai capanni presenti lungo gli stessi: se si allaga la golena, il capanno deve essere evacuato”. È quanto comunica, in una nota, il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, che invita anche “a prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati”.