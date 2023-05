Allerta Meteo, inizia un altro pomeriggio esplosivo: temporali violentissimi, attenzione al Sud

MeteoWeb

Sta per iniziare un altro pomeriggio di forti temporali sull’Italia, dopo le ampie schiarite e il bel tempo di questa mattina. Come possiamo osservare nella mappa del modello Moloch del CNR-ISAC che pubblichiamo a corredo dell’articolo, nelle prossime ore “esploderanno” forti temporali nelle zone interne del nostro Paese, dalle Alpi alle isole, con fenomeni localmente molto forti.

L’occhio cade subito sul Sud Italia, dove tra Campania, Basilicata e Calabria si verificheranno fenomeni molto violenti con picchi di 100mm di pioggia nelle zone interne tra Napoli, Salerno, Cosenza e Catanzaro. Attenzione a possibili bombe d’acqua particolarmente intense sul Cilento, sul Pollino e in Sila. Ma forti temporali colpiranno anche la Calabria meridionale e, seppur più isolati, le zone interne della Sicilia. Qualche fenomeno anche tra Lazio e Abruzzo, in Sardegna, Toscana e al Nord/Est, sulle Alpi orientali tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Massima attenzione a questo tipo di fenomeni: ieri hanno provocato un morto in Campania e possono diventare devastanti nelle zone più colpite.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: