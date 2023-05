Maltempo Campania, nubifragio a Celzi di Forino: gravi allagamenti e una vittima | VIDEO

MeteoWeb

Un nubifragio ha colpito nel pomeriggio la frazione Celzi di Forino e altri comuni vicini, in provincia di Avellino, provocando allagamenti. Purtroppo si conta anche una vittima. I soccorritori hanno recuperato il cadavere di un uomo che sarebbe stato travolto dalla sua vettura, parcheggiata in pendenza, mentre cercava di recuperarla in un terreno invaso dall’acqua. L’uomo, 45 anni, di Contrada, stava lavorando in un castagneto.

I danni che si cominciano a contare nella zona colpita dal maltempo sarebbero ingenti. La piana della frazione Celzi del piccolo comune di Forino è stata più volte colpita da allagamenti in occasione di varie ondate di maltempo. Si tratta di un territorio particolarmente esposto al dissesto idrogeologico, dove da decenni i cittadini invocano interventi risolutivi. Il più recente episodio risale al novembre scorso, quando alcune famiglie furono tratte in salvo a bordo di gommoni a causa dell’acqua che aveva invaso la frazione.

Celzi di Forino invasa dall'acqua dopo un nubifragio

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: