Allerta Meteo Liguria: domani vento di burrasca forte, raffiche oltre i 120-140 km/h

Arpal ha emesso l’avviso meteorologico per vento di burrasca forte per domani, martedì 16 maggio, sul levante della Liguria (zona C). I venti dai quadranti settentrionali sono attesi in rinforzo dalla serata di oggi, lunedì 15 maggio, e domani, martedì 16, saranno di burrasca forte (75-90 km/h) sulla zona C specie in mattinata, con raffiche oltre i 120-140 km/h su rilievi e crinali più esposti.

Venti forti (50-60 km/h) e rafficati settentrionali, con rinforzi fino a burrasca (60-70 km/h) attesi anche sul settore centrale (zona B) e sull’entroterra di Levante (zona E).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: