Allerta Meteo Piemonte: scatta il codice arancione, ecco le aree più a rischio nel weekend

MeteoWeb

Allerta meteo arancione in Piemonte “per rischio idrogeologico e idraulico sui settori occidentali della regione. Fino alla mattinata di domenica precipitazioni forti o molto forti sulla fascia pedemontana occidentale“: l’avviso è stato diramato sulla base delle previsioni meteo di Arpa regionale, secondo cui sono attese “condizioni di maltempo fino alla mattinata di domenica con precipitazioni diffuse forti localmente molto forti sulla fascia pedemontana occidentale, generalmente deboli su astigiano e alessandrino, moderati altrove. Quota neve in progressivo aumento da 1800 m a 2700 m. Miglioramento nel pomeriggio di domenica con fenomeni precipitativi limitati al Piemonte sud-occidentale, ancora forti sul Cuneese,” si legge nel bollettino di vigilanza.

La protezione civile del Piemonte aprirà da domani la sala operativa per affrontare le eventuali emergenze causate dal maltempo che sta interessando il territorio. L’apertura è prevista da domani alle 6, quando le condizioni sono previste in peggioramento, fino alla fine dell’evento. Già da oggi la sala è comunque presidiata, per eventuali necessità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: