Allerta Meteo Protezione Civile, ciclone Afro-Mediterraneo sull’Italia: allarme rosso e arancione in due regioni

MeteoWeb

Un profondo minimo depressionario, in formazione tra la Tunisia e il Mar Libico, tende a muoversi rapidamente verso lo Stretto di Sicilia, andando ad interessare già dalle prime ore di domani, la Sicilia con piogge e temporali intensi, specie sui settori occidentali. Nel corso della giornata i fenomeni si estenderanno su gran parte dell’Italia meridionale, accompagnati anche da un deciso rinforzo della ventilazione.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede, dalle prime ore di domani, lunedì 15 maggio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie settori occidentali, dove sono attese cumulate anche rilevanti, in estensione a Campania, Basilicata, Puglia e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Dalla tarda mattinata di domani, inoltre, si prevedono venti forti o di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali sulla Sicilia, in successiva rotazione dai quadranti meridionali ed estensione a Calabria, Basilicata e Puglia. Mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 15 maggio, allerta rossa e allerta arancione su parte della Sicilia. È stata inoltre valutata allerta arancione su settori dell’Emilia-Romagna e allerta gialla sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, parte di Emilia-Romagna, Calabria e sui restanti settori della Sicilia.



Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 14 maggio 2023

Precipitazioni:

da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Valle d’Aosta, settori alpini del Piemonte, Liguria, Lombardia settentrionale e orientale, Emilia-Romagna centro-orientale, Triveneto, Toscana, Umbria, Marche, aree interne del Lazio, Abruzzo, Molise, Campania orientale e meridionale, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna orientale, con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderati su Romagna, Marche, settori orientali di Umbria e Toscana, su Abruzzo nord-orientale, Campania meridionale, Basilicata e Puglia centrale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento al Sud, in locale sensibile diminuzione su Lombardia sud-orientale, Veneto meridionale, Emilia-Romagna e Toscana centro-settentrionale.

Venti: forti sud-orientali sulla Puglia meridionale, in attenuazione.

Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia, lo Ionio e l’Adriatico meridionale, fino ad agitato il Canale d’Otranto.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 15 maggio 2023

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati da elevati a puntualmente molto elevati, specie nella seconda parte della giornata;

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centrale, Campania orientale e meridionale, Molise centro-orientale, Basilicata e Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto della Sicilia e delle regioni centro-meridionali peninsulari, ad esclusione della Toscana nord-occidentale, e, dalla sera, sulla Romagna, con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderati sui settori meridionali di Marche e Lazio, su Abruzzo, resto di Campania e Sicilia e sulla Calabria centro-settentrionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento su Toscana e regioni settentrionali, in locale sensibile diminuzione su regioni meridionali, Abruzzo e Molise.

Venti: tendenti a forti o di burrasca, dapprima dai quadranti orientali e successivamente da quelli meridionali, su Sicilia e Calabria, fino a burrasca forte e in rotazione dai quadranti settentrionali sulla Sicilia occidentale; tendenti a forti o di burrasca dai quadranti meridionali sulle restanti regioni del Sud; tendenti a localmente forti dai quadranti settentrionali su Sardegna, aree appenniniche centro-settentrionali, Toscana meridionale ed Alto Lazio.

Mari: agitato, tendente a molto agitato, lo Stretto di Sicilia; molto mossi, tendenti ad agitati, il Canale di Sardegna, lo Ionio e, in serata, il Basso Tirreno; molto mossi i restanti Bacini centrali.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 16 maggio 2023

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Appennino toscano, Marche settentrionali, Campania meridionale e settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati, specie a ridosso dell’Appennino emiliano e sulla Romagna;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Penisola, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante, resto delle regioni centrali peninsulari e resto di Campania e Calabria e sulla Sicilia.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile diminuzione su regioni settentrionali, Calabria e Sicilia.

Venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Alto Adriatico, Appennino settentrionale, Liguria, resto di Marche e Toscana e sulla Sardegna; da forti a burrasca, dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca forte, su tutte le regioni meridionali; graduale generale attenuazione della ventilazione dalla sera.

Mari: tutti da molto mossi ad agitati, con moto ondoso in graduale calo serale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: