Allerta Meteo, il ciclone Afro-Mediterraneo risale l’Italia: è violento come un Uragano, allarme per lunedì e martedì

Il maltempo sta continuando a caratterizzare questo maggio anomalo sull’Italia: è l’ennesimo weekend di piogge e nubi sparse sull’Italia. Diluvia in Emilia Romagna con picchi di 40–45mm sulle colline emiliane, nel reggiano, e nella pianura romagnola, dove oggi da Cesena a Savignano sul Rubicone si svolgerà la 9ª tappa del Giro d’Italia, che sarà la 6ª sotto la pioggia.

Piogge sparse anche in Piemonte, nel Lazio e in generale in tutt’Italia per la risalita di nubi cariche di umidità dal mar Tirreno per il flusso umido alimentato dal ciclone Afro-Mediterraneo che dal Maghreb si muove verso il Canale di Sicilia. Ingenti le quantità di sabbia del Sahara sospese in atmosfera sull’Italia in queste ore, tanto che l’atmosfera è giallastra in molte località.

Proprio questa tempesta determinerà maltempo violentissimo nei prossimi giorni in tutto il Paese, con valori da fondoscala sia in termini di precipitazione che per il forte vento. “Fondoscala” significa che nelle mappe disponibili, siamo ai limiti massimi previsti dal modello. Si tratta di scenari molto estremi, degni di un Uragano tropicale. Le carte sinottiche del modello europeo Ecmwf ci indicano con grande precisione quale sarà la traiettoria della tempesta nei prossimi tre giorni:

Allerta Meteo, la traiettoria del ciclone Afro-Mediterraneo sull'Italia tra 13 e 17 Maggio

Già da stasera inizieranno ad alzarsi impetuosi venti ciclonici all’estremo Sud. Domani, lunedì 15 maggio, il ciclone risalirà dal Canale di Sicilia al basso Tirreno attraversando lo Stretto di Messina e generando raffiche di vento molto forti soprattutto nel pomeriggio-sera in tutto il Sud, con raffiche devastanti ad oltre 120km/h che potranno provocare gravi danni sul territorio:

Allerta Meteo, il forte vento che soffierà impetuoso al Sud Italia lunedì 15 maggio

La furia del ciclone non sarà limitata soltanto ai forti venti, e alle conseguenti mareggiate. Avremo anche piogge torrenziali che colpiranno la Sicilia occidentale, tutto il Sud in risalita verso il Centro, nella giornata di lunedì 15 quando il ciclone attraverserà proprio l’estremo Sud:

La giornata peggiore, però, sarà quella di martedì 16 maggio, quando il ciclone si posizionerà sul Centro Italia e alimenterà piogge alluvionali su due grandi aree: il medio-alto Adriatico tra Marche ed Emilia Romagna, e il medio-basso Tirreno in Campania. Come scriviamo da giorni su MeteoWeb, in questa fase rischiamo nuove pesanti alluvioni in queste tre Regioni ed è grande la preoccupazione per la situazione dell’Emilia Romagna già duramente colpita dall’alluvione del 2 maggio.

