Allerta Meteo, ciclone sull’Italia: domani scuole chiuse per maltempo, l’ELENCO

Maggio al via con un’intensa perturbazione, associata a un vortice ciclonico a ridosso della Penisola, che influenza le condizioni meteo quasi ovunque. Il maltempo è accompagnato da un deciso rinforzo dei venti e da un calo delle temperature. Alla luce delle prime allerte meteo regionali già emesse, alcuni sindaci potrebbero decidere la chiusura delle scuole, in particolare successivamente all’emissione del nuovo avviso della Protezione Civile.

Di seguito, quindi, una volta emessi i provvedimenti ufficiali, aggiorneremo l’elenco, in tempo reale, dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani, martedì 2 maggio.

Nel frattempo, per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, forniamo di seguito un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: