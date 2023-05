Maltempo, scuole chiuse anche giovedì 4 maggio | ELENCO

MeteoWeb

Un’intensa fase di maltempo ha investito diverse regioni, con gli effetti più gravi in Emilia–Romagna (dove, a causa degli eccezionali quantitativi di pioggia caduta si è passati dalla siccità alle alluvioni). In conseguenza delle ingenti precipitazioni che hanno determinato l’innalzamento dei corsi d’acqua, si allarga, sul lato orientale, la zona di allerta rossa nella regione, prorogata fino a domani. I sindaci delle aree interessate potrebbero decidere la chiusura delle scuole per le criticità conseguenti sia al maltempo delle scorse ore che al rischio esondazioni.

In questa pagina, di seguito, una volta emessi i provvedimenti ufficiali, pubblicheremo e aggiorneremo l’elenco, in tempo reale, dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani, giovedì 4 maggio.

Nel frattempo, per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, forniamo di seguito un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: