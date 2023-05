Allerta Meteo, ciclone sull’Italia: scuole chiuse il 20 maggio, l’ELENCO

MeteoWeb

Nuova fase di intenso maltempo sull’Italia: entro il weekend coinvolgerà praticamente tutto il Paese con rischio di fenomeni intensi soprattutto in Piemonte, Sicilia e Calabria. In considerazione della situazione e delle allerte meteo, emesse e in arrivo, alcuni sindaci stanno decidendo la chiusura delle scuole per la giornata di domani sabato 20 maggio 2023.

In questa pagina, di seguito, man mano che verranno pubblicati i provvedimenti ufficiali, aggiorneremo l’elenco, in tempo reale, dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani, sabato 20 maggio.

Emilia-Romagna

Ravenna

Cervia (RA)

Cesena

Imola (BO)

Calabria

Catanzaro

