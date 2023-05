Allerta Meteo Toscana: allarme arancione per rischio idrogeologico fino a domani

MeteoWeb

Allerta meteo arancione emanata dalla Protezione Civile della Toscana per rischio idrogeologico dalle 21 di oggi fino alle 16 di domani, mercoledì 17 maggio, su Alto Mugello, Valtiberina e Casentino. È stata prorogata l’allerta gialla anche per temporali forti fino a domani. È ancora in corso l’allerta vento, estesa fino a domani sulle zone centrali della regione.