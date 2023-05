Allerta Meteo Toscana: codice giallo per temporali nel Centro/Sud

MeteoWeb

Prosegue nel Centro/Sud della Toscana la perturbazione che ha portato nei giorni scorsi tempo instabile, con piogge sparse, deboli o moderate. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso pertanto un bollettino di criticità con codice giallo per rischio di temporali forti e rischio idraulico e idrogeologico del reticolo minore. Le criticità sono valide dalle ore 14 alle 22 di oggi, domenica 21 maggio, nelle seguenti aree: Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: