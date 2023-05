Allerta Meteo Toscana: codice giallo per il settore centro-meridionale

MeteoWeb

La perturbazione che ha portato in Toscana tempo instabile, con piogge sparse, deboli o moderate, aggravata da possibili temporali, ha determinato un’allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico del reticolo minore dalle 14 fino alle 20 di domenica 21 maggio per le seguenti aree: Valdelsa-Valdera, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone grossetano alto e medio. Lo ha comunicato la Sala operativa della Protezione Civile regionale. È stata inoltre confermata l’allerta meteo gialla, sempre per rischio idraulico e idrogeologico del reticolo minore, per la Romagna Toscana fino alla mezzanotte di sabato 20 maggio.