Allerta Meteo Toscana: domani codice giallo per forti temporali

La Sala unificata della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali forti e rischio idrogeologico su tutta la regione, escluso l’Arcipelago, valida dalle ore 12 alle 22 di domani, giovedì 25 maggio. Sono previsti rovesci e temporali sparsi, localmente forti, più probabili e frequenti sulle zone interne centro-meridionali, possibili colpi di vento e grandinate. In Alto Mugello prosegue il rischio idrogeologico per tutta la giornata di domani.

