Allerta Meteo, violento ciclone Afro/Mediterraneo su Malta: inizia una lunga fase di maltempo in tutt’Italia

E’ tornato il maltempo sull’Italia, con forti temporali notturni al Nord e una enorme copertura nuvolosa con precipitazioni sparse che risalgono dal Mediterraneo verso il Centro/Sud, dove le prime precipitazioni stanno interessando Sicilia, Calabria, Campania e basso Lazio. Particolarmente emblematiche le immagini satellitari che evidenziano l’enorme compattezza del fronte nuvoloso in risalita da Sud verso l’Italia.

La causa di questa nuvolosità è nel ciclone Afro/Mediterraneo in formazione proprio tra il mar Tirreno, la Sardegna e la Sicilia dove si sta verificando la ciclogenesi che genererà questa tempesta in procinto di posizionarsi tra la Tunisia, Malta e la Libia settentrionale, dove stazionerà a lungo nelle prossime ore:

Spettacolare l’immagine con l’altezza delle nubi, che proprio nelle Regioni del Sud Italia già stamani raggiungeva valori di fondoscala (oltre 12 mila metri di altitudine) evidenziando proprio la natura ciclonica di queste formazioni nuvolose. Così, come ampiamente previsto, il sole del weeekend è già diventato un lontano ricordo:

In Sicilia le precipitazioni sono localmente intense con 35mm già caduti a Linguaglossa, sull’Etna, e temperature in netto calo fino a +16/+17°C nelle zone costiere colpite dal maltempo. Nelle prossime ore il ciclone si approfondirà proprio tra Malta, Tunisia e Libia alimentando fenomeni estremi in tutta l’area del Canale di Sicilia e, ancora, fenomeni di maltempo intensi soprattutto in Sicilia.

Ma questo ciclone è soltanto la prima di una lunga serie di perturbazioni che almeno per i prossimi dieci giorni attraverseranno l’Italia alimentando fenomeni di maltempo estremo in tutto il Paese. E’ impressionante osservare la mappa con le precipitazioni attese nei prossimi dieci giorni: possiamo vedere che a più riprese l’Italia è ricoperta dal colore viola, che significa piogge a fondoscala:

Le configurazioni che si susseguiranno saranno ben differenti una dall’altra, infatti già a metà settimana, e a partire dalla serata di domani – martedì 9 maggio – l’Italia sarà investita da un’altra perturbazione proveniente stavolta da Nord, che alimenterà piogge torrenziali su tutto il settentrione tra martedì sera e mercoledì 10 maggio, con fenomeni estremi e nuovi possibili problemi idrogeologici in termini di frane, inondazioni e allagamenti.

Oltre al maltempo, oggi inizia sull’Italia anche una nuova e lunga fase di freddo anomalo sulla falsariga di quanto già accaduto ad Aprile. Le mappe con le anomalie termiche per i prossimi dieci giorni evidenziano quanto farà freddo nel nostro Paese, anche se il cuore dell’anomalia sarà nel nord Africa dove tra Algeria, Tunisia e Libia avremo due settimane con temperature inferiori di oltre 10-12°C rispetto alle medie stagionali.

Le mappe con le anomalie termiche dei prossimi 10 giorni in Europa

