Alluvione Emilia Romagna, salgono a 100 i Comuni coinvolti: “il territorio visto dall’alto sembra bombardato” | FOTO

Il numero dei Comuni coinvolti dai danni dell’alluvione degli ultimi giorni in Emilia Romagna si avvicina ai cento, un numero triplicato rispetto al sisma del 2012. Lo ha detto l’assessore regionale alla Protezione Civile dell’Emilia Romagna, Irene Priolo. “Il territorio è bombardato, visto dall’alto è impressionate”, ha detto Priolo in conferenza stampa. “Stiamo lavorando col dipartimento per il censimento dei comuni da inserire nel decreto fiscale, sarà una mappatura attenta, realtà che oggettivamente hanno avuto danneggiamenti e necessitano dell’entrata in vigore di decreti”.

“Gli evacuati sono saliti a 36mila, di questi 5mila sono presso hub istituiti da Comuni, mentre gli altri sono in autonoma sistemazione”. “Le frane e il maltempo di questi giorni hanno provocato danni per miliardi alle strade, in particolare quelle appenniniche. Dovremo ricostruire interamente, cambiare completamente la morfologia della rete viaria, sono caduti interi versanti. E le frane non sono ferme“, ha aggiunto Priolo.

“Ieri avevamo segnalato 18 zone allagate nel nostro territorio, se ne sono aggiunte 9 in 3 aree, Conselice, Lugo e Ravenna nella zona nord”. A Ravenna le acque stanno defluendo nel reticolo minore. Questo perché, aggiunge Priolo, le manovre già adottate ieri con il Canale emiliano-romagnolo, con aperture controllate degli argini che permettono di far defluire le acque “sta funzionando, siamo passati a far scolare 1,5 milioni di metri cubi d’acqua“, sempre in quelle zone. Nei territori dove l’acqua è già scesa, invece, adesso si sta passando a spurgare e poi a pulire e per questo, spiega ancora il vicepresidente della Regione, “abbiamo emesso un’ordinanza che permette di usare gli autospurgo per buttare l’acqua nelle fogne e ammassare i fanghi solidi per essere magari riutilizzati per le riarginature“. Perché, precisa, “sembra una banalità, ma i fanghi soni considerati rifiuto e andrebbero smaltiti in discarica“. Insomma è “un primo passo verso il ritorno alla normalità”.

ASI: “grazie a satelliti acquisite immagini per mappare le aree allagate”

A seguito dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, su attivazione del Dipartimento di Protezione Civile, Fondazione Cima ed Agenzia Spaziale Italiana (ASI) hanno predisposto, in accordo col Dipartimento, un piano di acquisizione di immagini satellitari fornite dei satelliti Cosmo-SkyMed di Prima e Seconda generazione per mappare in tempi rapidi le aree allagate. I satelliti della costellazione Cosmo-SkyMed sono dotati di un radar ad apertura sintetica (Sar) capace di acquisire immagini sia di giorno che di notte ed in presenza di nuvole e pioggia. Tale strumento ha permesso di osservare le zone interessate dall’evento con una risoluzione elevata (dell’ordine dei 3m), su un’area abbastanza ampia (40×40 km).

In particolare, nel pomeriggio del 17 maggio 2023, tra le 17 e le 17.15 UTC (19-19.15 ora locale) sono state acquisite due immagini: una ha osservato le zone comprese tra Imola e Forlì e l’altra l’area tra Forlì e Cesena. A ciascuna acquisizione è stata associata un’immagine pre-evento estratta dall’archivio della missione, acquisita con gli stessi parametri geometrici, allo scopo di effettuare un confronto applicando algoritmi di ”change detection”. Tale metodo ha consentito di identificare la presenza di acqua in aree rurali ed ha inoltre permesso di discriminare le aree allagate dai corpi d’acqua permanente.