Alluvione Emilia Romagna: 1.550 interventi dei Vigili del Fuoco finora | FOTO e VIDEO

Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha partecipato oggi ad una riunione al Centro operativo nazionale dei Vigili del Fuoco al Viminale in cui è stato fatto un punto di situazione sulle zone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna e sugli interventi ancora in corso. Al momento, nella regione sono complessivamente impegnate sullo scenario emergenziale 903 unità dei Vigili del Fuoco, di cui 346 nella provincia di Forlì e 250 nella provincia di Ravenna, quelle che ancora adesso lamentano le maggiori criticità.

Tra le squadre complessivamente mobilitate, figurano 70 unità per il coordinamento degli interventi presso i 13 ‘Posti comando avanzato’, 280 soccorritori acquatici, 24 specialisti speleo-alpino-fluviali, 65 esperti nelle unità di pompaggio e 25 sommozzatori. Settantadue i moduli operativi arrivati da fuori regione, per un totale di 880 unità operative. Dei 300 mezzi, operativi e di poli-logistica, al momento impiegati nei luoghi colpiti, si evidenzia la presenza di 31 piccoli natanti, 5 anfibi e 10 mezzi di pompaggio.

Sono oltre 1.550 gli interventi svolti dal 16 maggio ad oggi, 267 quelli in corso (96 a Ravenna, 96 a Bologna, 72 a Forlì Cesena e 7 a Rimini). Sul fronte del soccorso aereo, in mattinata hanno operato 5 elicotteri, dislocati nell’area dal 17 maggio. Al momento continuano ad operarne 4 con 20 unità specialistiche di equipaggio, più 10 droni con 15 unità specialistiche. Dal 16 maggio ad oggi sono oltre 240 i recuperi effettuati a cura della parte aerea del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che hanno interessato 12 persone ospedalizzate, 6 bambini, una donna incinta, alcune persone cardiopatiche e molte in ipotermia.

La Guardia di Finanza salva 10 persone

La Guardia di Finanza partecipa ai soccorsi nei confronti delle popolazioni colpite dell’alluvione che ha interessato l’Emilia Romagna. L’AW139 con equipaggio e Aerosoccorritori del Centro di Aviazione ha tratto in salvo 10 persone, tra cui un giovane in località Russi e 9 tra Forlì e Faenza in località Crociaro.

Impiegati anche mezzi e personale della Guardia Costiera

La Guardia Costiera per il Dipartimento della Protezione Civile è impegnata in queste ore nelle attività di soccorso per popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. Rischierati su Cervia tre elicotteri Nemo provenienti da Pescara, Sarzana e Catania che hanno effettuato 16 missioni per un totale di 37 persone evacuate, tra cui anziani, donne e bambini. I 3 team di operatori subacquei della Guardia Costiera provenienti da San Benedetto del Tronto e Genova, che stanno operando in queste ore, hanno tratto in salvo 28 persone e diversi animali. I sub stanno provvedendo anche alla distribuzione di viveri e medicinali urgenti salvavita.

Gli interventi della Guardia Costiera in soccorso della popolazione in Emilia Romagna