Alluvione Emilia Romagna: ancora 773 strade chiuse, 422 frane principali aperte

Scendono a 1.401 (153 in meno rispetti a ieri) – di cui 98 minori – le persone accolte nelle strutture di Protezione Civile o in albergo costrette a lasciare le loro abitazioni a seguito dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nei giorni scorsi: una in provincia di Rimini, 279 in quella di Forlì-Cesena, 858 in quella di Ravenna e 263 in quella di Bologna. Intanto, proseguono i sopralluoghi sul territorio: oggi il vicepresidente Irene Priolo è stata a Monzuno, nel Bolognese, per incontrare il sindaco Bruno Pasquini e la comunità. Qui 250 dei 300 cittadini che hanno dovuto lasciare le loro case nei giorni scorsi oggi sono rientrati dopo i primi lavori urgenti di ripristino.

Sul fronte della viabilità, spiega la Regione, sono ancora 773 le strade comunali e provinciali chiuse alla circolazione, di cui 302 in modo parziale e 470 totalmente. Nel dettaglio 216 nel Bolognese (93 parzialmente e 123 totalmente); 312 nel Forlivese-Cesenate (102 parzialmente e 210 totalmente); 202 nel Ravennate (100 parzialmente e 102 totalmente) e 43 nel Riminese (8 parzialmente e 35 totalmente).

Sul fronte del dissesto idrogeologico continua l’attività di monitoraggio da parte delle squadre di rilevatori. Sul territorio, si contano 422 frane aperte principali (sono invece migliaia le micro-frane attive): 193 in provincia di Forlì-Cesena; 90 in provincia di Ravenna; 100 in provincia di Bologna; 14 in provincia di Reggio Emilia, 13 in quella di Rimini e 12 in quella di Modena.

Infine sono oltre 2.000 i volontari di Protezione Civile attualmente impegnati sul campo: 771 provengono dalle organizzazioni nazionali di volontariato, 281 dall’Emilia Romagna e 1.008 dalle colonne mobili di altre Regioni. A questi si aggiungono i 113 volontari in arrivo dall’estero: 25 dalla Slovacchia, 32 dalla Slovenia, 41 dalla Francia e 15 dal Belgio.

Numero Verde

Sono oltre 4.700 le chiamate arrivate ad oggi al numero verde 800024662, messo a disposizione dalla Regione, 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20. La maggior parte delle telefonate riguardano la richiesta di informazioni su come fornire aiuto alla popolazione colpita dall’alluvione.

Raccolta fondi regionale

Prosegue la raccolta fondi “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”, lanciata dalla Regione per sostenere le comunità colpite. Chiunque può versare un contributo utilizzando queste coordinate bancarie:

Iban: IT69G0200802435000104428964

Causale: “ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA”

Per donare dall’estero, codice Bic Swift: UNCRITM1OM0

Il conto corrente è intestato all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna.