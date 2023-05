Alluvione Emilia Romagna, Bonaccini: “la realtà ha superato le peggiori previsioni, nuove esondazioni previste stanotte”

MeteoWeb

“Abbiamo diverse zone dove i fiumi sono esondati o rischiano di farlo questa notte. Parte del Bolognese, nel Forlivese-Cesenate, parte del Ravennate e parte del Riminese. Da mezzanotte a mezzogiorno di domani si prevedono ulteriori 60mm di acqua che possa cadere che va direttamente nei fiumi perché non riesce ad essere assorbita dai terreni già investiti in maniera pesante dalle piogge dei giorni scorsi. La prima cosa è l’incolumità delle persone”. Lo afferma il Presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini in un video postato sui social. “Siamo in contatto coi sindaci, ascoltate i consigli delle autorità competenti. Nessuno metta a rischio la propria incolumità, che è la cosa più importante in questo momento”, aggiunge.

“La realtà ha superato le peggiori previsioni. La situazione è davvero drammatica in molte zone. Avevamo decretato allerta meteo con chiusura scuole e gli spostamenti limitati ma la quantità di acqua che è caduta oggi in alcune zone ha superato quella che era caduta due settimane fa che già era senza precedenti per quantità“, aggiunge.

“Abbiamo subito un terremoto devastante 11 anni fa, abbiamo conosciuto la tremenda pandemia, non pensavamo di dover vivere una situazione così drammatica: vedrete che riusciremo a risarcire tutti coloro che hanno avuto danni e ricostruire quello che è stato danneggiato, il governo ci è vicino ho parlato con diversi Ministri“, ha aggiunto Bonaccini.

Meloni: “governo segue gli eventi, pronto a intervenire per aiuti”

“Una nuova ondata di forte maltempo ha colpito oggi molte zone, in particolare l’Emilia Romagna dove il fiume Savio è esondato a Cesena e alcuni territori al nord delle Marche. Desidero esprimere la mia totale vicinanza alle popolazioni colpite. Il governo segue con attenzione l’evolversi degli eventi ed è pronto ad intervenire per gli aiuti necessari”. Lo scrive su Twitter il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Crosetto: “massima assistenza alle prefetture”

“A seguito degli eventi meteorologici che si stanno verificando in queste ore in Emilia Romagna, provocando gravi danni e mettendo a rischio la vita delle popolazioni coinvolte, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha disposto al Comando Operativo di Vertice Interforze di dare la massima assistenza a tutte le prefetture che lo richiedano. In questo momento un elicottero HH139 dell’Aeronautica Militare sta prestando soccorso a persone in serio pericolo nella zona di Cesena, evacuandole con il verricello per poi portarle in salvo in aree sicure. Altri 2 elicotteri dell’Aeronautica Militare sono pronti a decollare appena se ne rendesse necessario l’impiego“. E’ quanto si legge in un comunicato.

Musumeci: “evacuare persone nei pressi dei fiumi”

“La immediata evacuazione preventiva delle persone che occupano immobili al piano terra, nei pressi di qualunque fiume, è la prima cosa da fare“. Lo ha detto il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, spiegando che “per l’Emilia Romagna sono state destinate 200 unità aggiuntive dei vigili del fuoco e 200 volontari, mentre da Bologna sono pronti ad entrare in azione due plotoni dell’esercito. Sul territorio sono già presenti sei colonne mobili di altre regioni. Al momento risultano evacuate oltre mille persone, anche con l’impiego di elicotteri”.