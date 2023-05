Alluvione Emilia Romagna, la diga di Ridracoli tracima nuovamente: è la seconda volta negli ultimi 2 mesi

MeteoWeb

La diga di Ridracoli è tornata a tracimare oggi, per la seconda volta in due mesi dopo il record del 4 marzo in cui aveva tracimato in pieno inverno, eventualità molto rara dovuta alle grandi precipitazioni (pioggia e soprattutto neve) che per tutto l’inverno hanno interessato la zona.

Stavolta la diga si è riempita in modo eccezionalmente veloce, come possiamo vedere dalla curva dei volumi di invaso: in due giorni ha raggiunto il livello massimo e adesso è una garanzia straordinaria per l’approvvigionamento idrico dei prossimi mesi.

Alluvione Emilia Romagna, l'esondazione del Lamone a Boncellino (Ravenna)

Alluvione Emilia Romagna, le drammatiche immagini da Castel Bolognese