Alluvione Emilia Romagna, l’esperto smentisce i deliri da bar: “c’è solo una grande meteo-causa per questo disastro”

L’alluvione in Emilia Romagna ha causato due morti, centinaia di evacuati e gravi danni. E’ stato un evento meteo da record, che pure è commentato con teorie deliranti alimentate da vere e proprie bufale dovute all’ignoranza diffusa. Ne ha parlato oggi il meteorologo romagnolo Pierluigi Randi, che ha riportato alcune di queste bislacche teorie particolarmente diffuse in queste ore.

Di seguito alcune, citate dall’esperto:

“Beh, ma quando ero giovane pioveva anche più forte e non succedevano queste cose”

“Mah, a me è sembrata una normale pioggia di maggio, si, un po’ lunga ma niente di che”

“Puah, facile dare la colpa alla pioggia! Se c’ero io in cabina di regia, non sarebbe successo nulla”

“Boh, io domenica ci avrei il racchettone in spiaggia, speriamo ci sia il sole”

Con la sua brillante simpatia, “quest’ultima è una frase cult qualunque cosa accada; il racchettiere da competizione spunta sempre“, Pierluigi Randi fa il punto: “Allora vediamo qualche semplice numerello per sgombrare il campo dagli equivoci, almeno sulla parte meteo“.

“Il problema più grosso – spiega Randi – è derivato dalle precipitazioni accumulate sui nostri primi rilievi, lasciamo un attimo da parte la pianura, poiché è da lì che è scesa a valle l’enorme mole di acqua che ha ingrossato rapidamente fiumi e torrenti. Allora saliamo a Casola Valsenio e a San Cassiano sul Lamone (area collinare ravennate) e vediamo quello che è successo. Come riferimento consideriamo le precipitazioni nelle 24 ore del 2 maggio:

Casola Valsenio 172,4mm

San Cassiano sul Lamone 165,2mm

Andiamo quindi a vedere, dal 1950 (sono 73 anni di dati), le precipitazioni massime giornaliere anno per anno, e non solo per il mese di maggio, ma per tutti i 12 mesi, sfogliando i vecchi e cari Annali Idrologici, dato che le due località hanno una buona serie storica. Soglia base di 80 mm/giorno. Scopriremo (vedere grafici) che le precipitazioni nelle 24 ore del 2 maggio non hanno precedenti, a livello di accumulo, superando (pallini rossi), e nemmeno di poco, i massimi precedenti. Quindi, tralasciando le polemiche, inevitabili, sulla gestione e manutenzione del territorio, che non mi competono, sotto il profilo meteorologico/climatologico si è trattato di un evento estremo senza ombra di dubbio (per il clima della zona), e di questo occorre tenere conto. Insomma, è piovuto davvero tanto, anzi troppo. Nota a margine: i ricordi della nostra memoria valgono poco, poichè la memoria umana è “labile”; per questo i dati vengono raccolti e archiviati onde rispolverarli alla bisogna“.