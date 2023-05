Alluvione Emilia Romagna: evacuazioni per le frane a Cesena, restano oltre 2.000 evacuati nell’area metropolitana di Bologna

MeteoWeb

“L’allerta rimane rossa relativamente alle frane. Non abbiamo infatti in previsione piogge significative che possano influire sul deflusso dell’acqua“. Così il sindaco di Cesena Enzo Lattuca nell’aggiornamento sull’emergenza in corso dopo l’alluvione in Emilia Romagna, ricordando che “si contano oltre 300 strade chiuse e 600 frane su tutto il territorio provinciale”. “Stiamo censendo, visitando, verificando tutte le situazioni di frana – ha spiegato Lattuca – Sono ancora in corso evacuazioni di persone e famiglie che non vorrebbero lasciare la casa” nonostante l’invito ad allontanarsi “perché le frane potrebbero muoversi nei prossimi giorni”. “Abbiamo superato la fase acuta dell’emergenza ma abbiamo ancora tanto da fare”, ha detto il sindaco, precisando che si sta lavorando per il ripristino della viabilità e su altri fronti. Ringraziando i volontari, ha affermato: “in queste ore c’è un clima di energia e solidarietà gigantesco che non dobbiamo disperdere”.

A Cesena si cercano ancora volontari, in particolare elettricisti e idraulici. Ma serve soprattutto l’aiuto del governo per aiutare cittadini e imprese che hanno perso casa e lavoro, ha detto ancora Lattuca. Il sindaco invita infatti a registrarsi attraverso l’applicazione in cui è possibile segnalare la propria disponibilità o ad arrivare alla palestra Don Milani che rappresenta il punto di raccolta dei volontari. In particolare, “abbiamo bisogno di volontari idraulici ed elettricisti – spiega – almeno per fare interventi di ripristino immediati, per aiutare a collegare una idropulitrice in più”. E se in questa fase “in parte stiamo tornando a qualcosa che assomiglia alla normalità – prosegue – non dobbiamo scordarci di quel migliaio di famiglie della nostra città che non possono tornare alla normalità”. Infatti, “C’è chi ha perso casa, lavoro, chi entrambi – osserva – Abbiamo bisogno di restare accanto a loro”.

Ma non possono essere solo volontari e comuni ad affrontare la situazione. Ed è quanto ha fatto presente ieri Lattuca nell’incontro con il Presidente Giorgia Meloni in visita nei territori alluvionati. “Noi non ci tiriamo indietro – riferisce – siamo disponibili a co-gestire le risorse di Governo e Regione, assumendoci le nostre responsabilità, siamo pronti per poter dare risposta veloce e integrale di ristoro e rimborso a chi ha subito danni permanenti, imprese e abitazioni”.

Nell’area metropolitana di Bologna ancora 2.121 evacuati

Nell’area metropolitana di Bologna ci sono ancora 2.121 persone evacuate, contro le 4.616 conteggiate all’inizio dell’emergenza maltempo. Lo riferisce il sindaco Matteo Lepore nel corso di una comunicazione al Consiglio comunale del capoluogo. Le strade provinciali chiuse o interrotte sono 23, 14 quelle con senso unico alternato o con altre limitazioni. Le provinciali danneggiate sono 52 e “non si contano – afferma il sindaco – le strade comunali chiuse o danneggiate”. Per quanto riguarda le vie provinciali, i danni ipotizzati sono saliti a “ben oltre i 150 milioni di euro ed è una stima del tutto prudenziale“, riferisce Lepore. Cinque, poi, le strade statali (di competenza Anas) interrotte: Passo Brasa, Porrettana (a Marzabotto e a Sasso Marconi), Futa (a Loiano e a Monte San Pietro), San Vitale (Medicina), Trasversale di pianura e Fondovalle Savena.

“Ci risultano varie persone ancora isolate in alcuni Comuni” e le criticità principali adesso si riscontrano in Appennino, continua Lepore, citando in particolare Monterenzio e Castel del Rio. Per quanto riguarda i volontari, più di 300 sono stati già attivati “e tanti si stanno dirigendo verso i Comuni della Romagna“, segnala il sindaco, mentre come Comune e Città metropolitana per il momento si è deciso di non avviare raccolte di beni: perché Protezione Civile, Regione Emilia-Romagna e sindaci romagnoli “ci hanno indicato che al momento non ci sono necessità“. Su questo fronte sono attive tante iniziative spontanee “ed è giusto vengano promosse”, ma al momento “noi ci limitiamo a raccogliere fondi”. C’è l’Iban diffuso dalla Regione, ricorda il sindaco, ma da oggi verrà diffuso anche quello del Fondo sociale di comunità a livello metropolitano. Tramite questo Fondo, “le risorse andranno sul territorio metropolitano – spiega Lepore – mentre l’Iban della Regione sarà usato prevalentemente per tutta l’area regionale e le zone maggiormente colpite”. La raccolta fondi bolognese, in particolare, sarà utilizzata in favore di “famiglie bisognose e persone che hanno necessità impellenti – continua il sindaco – ma ci servirà anche sul medio e lungo periodo per affrontare le situazioni di povertà o disagio che verranno a crearsi”.

Per quanto riguarda invece l’impegno del Governo, “è necessario nominare un commissario straordinario – afferma Lepore – e sarà fondamentale l’accesso alle risorse del fondo di solidarietà dell’Ue“. Il sindaco invoca poi “misure di semplificazione amministrativa per la fase di ripartenza, sostegni a famiglie e imprese, sospensione di tutti i termini degli adempimenti tributari, fiscali e contributivi, definizione di un piano di ristori economici in cui siano stanziate adeguate risorse di supporto a famiglie, imprese e organizzazioni del terzo settore colpite dagli eventi”. Inoltre, “una particolare attenzione, come sempre – aggiunge Lepore – andrà data a tutta la coesione sociale e al mondo del lavoro”. Infine, non sarà importante solo rimborsare le spese affrontate per idrovore, autospurghi e pulizie “ma dobbiamo assolutamente pensare anche al ritorno a casa di queste famiglie“, sottolinea Lepore, facendo l’esempio delle abitazioni allagate al Farneto: lì molti abitanti “stanno buttando via tutto il mobilio. E’ un esempio di una situazione in cui ci sarà bisogno che il Governo metta in campo risorse anche per permettere a queste famiglie di poter riarredare le proprie case, almeno con la cucina e le cose fondamentali”.

Enel: “riattivate quasi tutte le forniture”

E-Distribuzione, società del gruppo Enel, ha riattivato la quasi totalità delle 50mila forniture elettriche inizialmente coinvolte dall’alluvione in Emilia Romagna e l’impegno delle squadre di intervento si sta ora concentrando soprattutto nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena. Il lavoro dei tecnici di E-Distribuzione proseguirà fino al completo ripristino del servizio elettrico. Il Centro di controllo di Bologna, si apprende ancora da E-distribuzione, sta monitorando la situazione 24 ore su 24 eseguendo le manovre in telecomando e coordinando il dispiegamento delle squadre sul territorio, per rialimentare i clienti ancora senza energia elettrica. Tutti gli interventi sono realizzati in costante coordinamento con le Istituzioni locali, le Prefetture e la Protezione civile regionale e nazionale.

Sin dalle prime ore dell’emergenza maltempo, E-Distribuzione si è attivata mettendo in campo una task force con oltre 700 tecnici, 170 gruppi elettrogeni e 9 power station. Le esondazioni dei corsi d’acqua e le frane, infatti, hanno provocato il danneggiamento di tratti di rete elettrica sul territorio regionale e l’allagamento di centinaia di impianti, tra cui due ‘cabine primarie’, si apprende dalla società. Il ripristino delle forniture è stato compiuto “nonostante il perdurare di condizioni impervie e di difficile viabilità impedisca in molti casi le operazioni“, spiega la società di distribuzione di energia elettrica. È stata, inoltre, avviata una raccolta di fondi tra i dipendenti a favore delle popolazioni colpite dell’emergenza a cui si aggiungeranno gli ulteriori contributi dell’Azienda e del top management, incluso l’amministratore delegato.