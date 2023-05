Alluvione Emilia Romagna, frana distrugge una casa a Porcentico: gli abitanti scappano | FOTO

MeteoWeb

Non c’è pace in Emilia Romagna, travolta da un’alluvione, che ha determinato esondazioni, frane, tanti danni e purtroppo anche due vittime. A Porcentico, frazione di Predappio in provincia di Forlì-Cesena, una frana ha travolto e distrutto un’abitazione. I due abitanti per fortuna sono riusciti ad allontanarsi in tempo, non si registrano dunque vittime o feriti. “Si tratta – ha detto il sindaco di Predappio Roberto Canali – di una frana con un fronte di circa 400 metri che si è abbattuta anche su una casa. I residenti fortunatamente hanno avuto il sentore di quanto stava accadendo e hanno lasciato l’abitazione in tempo. Ora ci sono rimaste solo delle macerie. Le due persone hanno trovato sistemazione da familiari. Non riusciamo a contare il numero di frane che sta colpendo il nostro territorio – ha sottolineato Canali -. La vasta frana di Porcentico ha completamente divelto la strada asfaltata”.

