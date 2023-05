Maltempo, tragedia nel Ravennate: un morto a Castel Bolognese, travolto dall’acqua

MeteoWeb

Tragedia questa mattina nel Ravennate: un 80enne è morto a Castel Bolognese, travolto dalle acque del fiume Senio esondato. L’anziano era in bicicletta e avrebbe percorso una strada chiusa. Il decesso sarebbe sopravvenuto per annegamento. La piena del Senio ha raggiunto il centro di Castel Bolognese nella notte: “Ho disposto con ordinanza la chiusura delle scuole. Chiusa la Via Emilia in diversi punti, in diversi tratti l’acqua è molto alta. Massima attenzione,” aveva avvisato il sindaco Luca Della Godenza in precedenza. Il fiume ha rotto un argine in zona Biancanigo.

“E’ una situazione molto difficile, è crollato un pezzo di argine e abbiamo evacuato una frazione predisponendo il palazzetto per l’accoglienza,” ha dichiarato all’ANSA il primo cittadino. “Ci sono grossi disagi agli spostamenti per lo stop dei treni e per l’acqua che ha invaso la via Emilia“.

