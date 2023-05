Alluvione Emilia-Romagna: finora 8.374 interventi dei vigili del fuoco | VIDEO

MeteoWeb

Sono 8.374 gli interventi svolti da inizio emergenza dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in Emilia–Romagna: 1.574 a Bologna, 3.950 a Ravenna, 2.462 a Forlì Cesena, 408 a Rimini; 779 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso, 180 nella provincia di Forlì e 360 in quella di Ravenna, di cui 48 volontari. Dei vigili del fuoco mobilitati 40 sono al lavoro per il coordinamento degli interventi presso i 14 posti di comando avanzato, 50 i soccorritori acquatici, 150 gli esperti nelle operazioni di prosciugamento con pompe e idrovore. Dei 293 mezzi impiegati attualmente nei luoghi colpiti dal maltempo, 15 sono piccoli natanti, 7 gli anfibi, 23 pompe e idrovore, 12 mezzi per il movimento terra, 2 gli elicotteri e 14 i droni. Nella clip le operazioni di trasporto medicinali per la popolazione a Conselice (RA).