Alluvione Emilia Romagna: Meloni domani in visita nelle aree colpite

MeteoWeb

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà già nel pomeriggio di domani, domenica 21 maggio, in Emilia Romagna per un sopralluogo nelle aree colpite dall’alluvione. Il Premier lascerà il Giappone in serata, in anticipo rispetto ai lavori del G7 che continueranno anche domenica, per atterrare domani nel primo pomeriggio in Italia. Il programma è ancora in via di definizione, legato anche alle condizioni meteo.