Alluvione Emilia Romagna, riunione nella sala crisi dei Vigili del Fuoco al Viminale: il punto della situazione | VIDEO

Riunione operativa stamattina nella sala crisi del Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel palazzo del Viminale. In collegamento con il Dipartimento di Protezione Civile è stato fatto il punto sull’emergenza in atto dopo l’alluvione in Emilia Romagna, con il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, il capo Dipartimento Laura Lega, il direttore centrale per l’Emergenza Marco Ghimenti.

