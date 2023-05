Alluvione Emilia-Romagna, nuovi allagamenti ed evacuazioni: 42 Comuni colpiti e 10mila sfollati, “ricostruiremo tutto” | FOTO

MeteoWeb

Ieri erano 23 i Comuni coinvolti dall’emergenza alluvione in pianura, “siamo passati a 42“, ”particolarmente critica permane la situazione delle popolazioni dell’appennino Forlì Cesena dove ci sono frazioni isolate. Non hanno necessità di evacuazione ma dobbiamo portare assistenza alle persone che sono in queste frazioni”: è quanto ha reso noto questa mattina l’assessore regionale alla Protezione civile dell’Emilia-Romagna Irene Priolo, fornendo un aggiornamento, con il presidente Bonaccini e il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto. “Nella notte è stato interessato Lugo, stiamo lavorando su Cervia, Medicina. Sono in contatto con il Comune di Molinella dove molte persone sono state evacuate a scopo precauzionale Confermiamo il numero di circa 10mila sfollati“.

Il centro storico di Lugo completamente allagato.

“Avevamo stimato danni per quasi un miliardo due settimane fa, nella prima ondata di maltempo, figuratevi quanto cresceranno. Ora la priorità è mettere in sicurezza fino all’ultima persona possibile,” ha affermato il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. “Avete visto la vastità delle zone colpite, un’estensione che va da alcuni comuni del reggiano fino a tutta la Romagna, quasi 300 frane attive, oltre 400 strade distrutte o interrotte“. “E’ molto importante la vicinanza del governo e delle istituzioni dello Stato. Con il ministro Musumeci, che è venuto quando pensavamo fosse terminato il dramma il 2-3 maggio, ieri il ministro Piantedosi, oggi la presenza del ministro Pichetto, domani verrà Curcio. Siamo in contatto con diversi ministeri per mettere in campo tutti gli strumenti per reagire e ripartire, ieri sono stati stanziati altri 20 milioni in aggiunta ai 10 della scorsa ondata. E’ importante non sempre è accaduto che venissero stanziati così velocemente i primi fondi per le emergenze“.

“Dopo la messa in sicurezza calcoleremo i danni“. “La quantificazione puntuale l’avremo abbastanza a breve“. “Ricostruiremo tutto, su questo non ho dubbi. L’unica cosa che non si può recuperare, purtroppo, è la vita delle persone,” ha proseguito il governatore, proseguendo: “La Ferrari donerà un milione di euro alle zone colpite dal maltempo. Ovviamente chi dà anche solo un euro è benvenuto e va ringraziato per la generosità“.

Il governo porrà all’attenzione della Commissione Ue la questione di attivare il fondo di solidarietà europeo: lo ha detto il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto, manifestando il “più assoluto impegno nello stare al fianco” dei territori colpiti “e cercare le soluzioni più compatibili per un evento che ha qualcosa di tragico e eccezionale. La domanda non è quanto si stanzia, ma cosa bisogna fare. Bisogna porre l’attenzione alle procedure e ai tempi decisionali“. Pichetto ha ribadito che è “una questione nazionale: serve lavoro di squadra“.

Il Comune di Ravenna, in considerazione dell’innalzamento dei livelli idrici dei canali consortili, ha disposto l’evacuazione dell’area che ha come confini, l’autostrada A14 dir, la strada statale 16, il fiume Montone e il confine comunale con Russi. Sono quindi interessati gli abitati di San Michele, Fornace Zarattini, Villanova di Ravenna e le relative case sparse.

