Alluvione, Piantedosi: “Verso un decreto legge per l’Emilia-Romagna”

MeteoWeb

“Sicuramente un decreto legge per l’Emilia-Romagna è possibile” e “ci sarà un coordinamento dei ministri interessati già nel pomeriggio per cominciare a fare il punto” sul maltempo e sulle alluvioni in Emilia-Romagna. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della conferenza stampa nella sede della Protezione civile dell’Emilia-Romagna, rispondendo alle domande dei giornalisti. “È chiaro che un bilancio degli interventi da finanziare si potrà fare solo a emergenza superata”, ha concluso il ministro.

“Sono qui per dare ulteriore testimonianza della vicinanza del governo alla regione e alla popolazione dell’Emilia-Romagna, vicinanza che è già stata espressa dalla presidente Giorgia Meloni in collegamento diretto dal Giappone”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al termine della conferenza stampa nella sede della protezione civile a Bologna, a cui hanno preso parte anche il vice ministro dei Trasporti, Galeazzo Bignami, il presidente della Regione Stefano Bonaccini e la vice presidente, Irene Priolo.

“Si tratta di una vicinanza – ha aggiunto Piantedosi – che per il momento noi attestiamo per l’esigenza priorità del soccorso alle persone, alle popolazioni colpite, a salvare le vite umane e a limitare i danni di questo evento di portata eccezionale. Ci sarà poi un impegno, che è già stato annunciato da parte del governo, per fare tutto quanto possibile per quanto riguarderà la ripresa della normalità della vita, il sostegno alle aziende, alla fiscalità, a tutti quei fenomeni che conseguono a queste vicende.”

“Il governo farà la sua parte, la farà fino in fondo. Sappiamo che la fa nei confronti di una popolazione che ha grande tradizione di resilienza, di capacità di rialzarsi anche dopo il terremoto”. Piantedosi ha infine invitato la popolazione ad “avere fiducia nello Stato, nella Regione, nelle istituzioni repubblicane che sono vicine pur in un momento di grande difficoltà. Noi confidiamo che gli emiliano-romagnoli sapranno fare la loro parte quando si tratterà di ricostruire”, ha concluso.