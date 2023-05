Alluvione Romagna, il sindaco di Forlì: “notte da incubo e risveglio drammatico”

MeteoWeb

“E’ mancata la luce. Abbiamo avuto una notte di buio assoluto, con interruzioni di corrente e quindi di impossibilità di caricare i cellulari da parte delle persone. Abbiamo avuto veramente una notte da incubo e il risveglio è veramente drammatico, doloroso“: è quanto ha dichiarato a a SkyTg24 il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini. “La città è piegata nella stragrande maggioranza dei suoi quartieri. Al momento la pioggia si è attenuata, i fiumi hanno iniziato in un primo momento a perdere potenza poi c’è è ripreso l’innalzamento dei livelli idrometrici“. “Ora le nostre strutture stanno iniziando a ricercare la gente: ogni intervento necessiterebbe di un gommone, di una barca, di un anfibio. Realtà che non sono così presenti e quindi abbiamo avuto difficoltà incredibili“.

