Alluvione Emilia Romagna: Salvini in visita a Forlì

MeteoWeb

Matteo Salvini in visita a Forlì, tra le zone più devastate dall’alluvione in Emilia Romagna. “Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini è stato a Forlì, nei quartieri Cava e Romiti, per verificare la situazione dopo le drammatiche conseguenze del maltempo. Il Vicepremier e Ministro ha incontrato alcuni cittadini, compresi i parenti di alcune persone che hanno perso la vita nella martoriata via Padulli. Salvini ha espresso solidarietà e ribadito ammirazione per la forza degli emiliano romagnoli e per i tanti volontari arrivati da tutta Italia per dare una mano. Salvini è stato anche a Brisighella, dove ha ascoltato alcuni imprenditori agricoli che hanno evidenziato la necessità di maggiore attenzione e cura per il territorio”, si legge in una nota del Ministro delle Infrastrutture.

“Oggi, per la seconda volta dall’emergenza, il Ministro ha fatto una tappa istituzionale nella prefettura di Bologna per fare il punto della situazione su trasporti e infrastrutture. Alla presenza del Presidente Stefano Bonaccini, Salvini ha ribadito l’impegno totale del Mit per sostenere la regione con massima disponibilità verso tutti gli amministratori locali”, conclude la nota.