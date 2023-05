Alpi sommerse dalla neve fuori stagione: in Piemonte scenari da fiaba, ma è allarme per il maltempo del weekend

MeteoWeb

Continua ad imperversare il maltempo in Piemonte: anche oggi sono in corso piogge sparse su tutta la Regione, particolarmente intense nel cuneese dove abbiamo valori di 28–30mm nelle ultime 24 ore sulle Alpi esposte allo “stau”. Anche le temperature sono decisamente basse in tutta la Regione, oscillano in pieno giorno tra +12 e +14°C in pianura, e questa situazione anomala per il periodo sta determinando abbondanti nevicate sulle Alpi fino a quote decisamente basse per il periodo.

E’ da fine Aprile che sulle Alpi sta nevicando tantissimo. Nei settori occidentali, è come se l’inverno fosse iniziato tre settimane fa. E in queste ore sono in corso nuove grandi nevicate. In base ai dati ufficiali dell’ARPA Piemonte, stamani al Rifugio Gastaldi (2.659 metri di altitudine) a Balme ci sono 81cm di neve. Ai 2.480 metri di altitudine di Monte Banchetta a Sestriere ci sono 56cm di neve. Ai 2.685 metri del Colle dell’Agnello a Pontechianale ci sono 48cm di neve. Ai 2.294 metri di altitudine del Colle Barant a Bobbio Pellice ci sono 45cm di neve.

Tantissima neve anche ai 2.820 metri del Passo del Moro (Macugnaga), con 131cm di spessore misurato al suolo, ma il dato più abbondante in assoluto è quello del Colle del Sommeiller, a Bardonecchia, dove a 2.981 metri di altitudine abbiamo ben 151cm di neve. L’abbondanza della neve in quota è una straordinaria garanzia non solo per i bacini idrici e l’approvvigionamento di acqua nella stagione estiva sempre più vicina, ma anche una straordinaria protezione per i ghiacciai alpini in vista del caldo. E nel weekend nevicherà ancora in modo eccezionale.

Allerta Meteo estrema per il weekend

In Piemonte l’allerta meteo più grossa e preoccupante è quella per il weekend. Tra sabato 20 e domenica 21 maggio, infatti, sono previste precipitazioni torrenziali su tutta la Regione con possibili accumuli superiori ai 300–350mm nelle zone alpine e prealpine esposte allo “stau” dovuto alle correnti orientali. Sarà un peggioramento ancor più importante di quello di fine aprile e inizio maggio, con eccezionali nevicate sui rilievi oltre i 2.000 metri di altitudine e piogge straordinarie a valle. Si tratterà di una perturbazione importante che non solo archivierà definitivamente la siccità, ma determinerà numerosi fenomeni opposti per l’eccesso di acqua: allagamenti, inondazioni, frane e smottamenti.

Meteo estremo per il Giro d’Italia in Piemonte e al Nord/Ovest: oggi forte maltempo, preoccupazione per domani

Attenzione anche al Giro d’Italia che sta arrivando proprio sulle Alpi occidentali. Oggi c’è la 12ª tappa tutta piemontese, da Bra a Rivoli, con un primo assaggio alpino con la scalata del Colle Braida che prevede lo scollinamento a 1.007 metri di altitudine nel torinese. Il tempo sarà piovoso e freddo lungo tutto il percorso, ma c’è grande preoccupazione e apprensione per il tappone di domani con lo sconfinamento in Svizzera. I corridori scaleranno parzialmente il Gran San Bernardo (era previsto lo scollinamento fino in quota ma proprio la neve abbondante ha costretto gli organizzatori a cambiare il percorso, quindi il gruppo passerà dal traforo e non supererà i 1.878 metri di altitudine), poi la Croix de Coeur a 2.174 metri di altitudine, e dopo una discesa pazzesca di oltre 20 chilometri ci sarà la salita finale fino ai 1.456 metri di Crans Montana. La pioggia e il freddo renderanno tutto più complicato.

