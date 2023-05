Gli asteroidi catastrofici non minacceranno la Terra per almeno 1.000 anni: il problema sono quelli più piccoli

MeteoWeb

Buone notizie: la Terra probabilmente non sarà distrutta da un asteroide killer nei prossimi 1.000 anni. Una nuova ricerca accettata per la pubblicazione su The Astronomical Journal e disponibile sul server di prestampa arXiv.org ha rilevato che nessuno degli asteroidi larghi 1 km che viaggiano vicino alla Terra colpirà il pianeta nel prossimo millennio.

“È una buona notizia“, ha dichiarato al MIT Technology Review ​​Oscar Fuentes-Muñoz, della University of Colorado Boulder, che ha condotto lo studio. Un asteroide grande 1 km è più piccolo di quello che ha provocato l’estinzione dei dinosauri, che si pensa abbia avuto un diametro di 10 km. Un sasso spaziale largo 1 km potrebbe comunque causare devastazioni su scala continentale, secondo la Global Challenges Foundation, uccidendo potenzialmente centinaia di milioni di persone.

La NASA ha creato un catalogo di circa 962 oggetti near-Earth di queste dimensioni, che probabilmente rappresentano circa il 95% delle rocce spaziali di questa categoria di dimensioni che passano vicino al nostro pianeta. Gli scienziati in genere stimano che asteroidi di queste dimensioni colpiscano la Terra approssimativamente ogni 600.000-700.000 anni, sebbene alcuni ricercatori sostengano che questi impatti si siano verificati più spesso.

Fuentes-Muñoz e i suoi colleghi hanno utilizzato nuovi metodi per stimare quali orbite di grandi oggetti near-Earth potrebbero provocare una potenziale collisione, consentendo loro di scrutare 1.000 anni nel futuro, molto più a lungo delle tipiche previsioni di questo tipo. Hanno esaminato quali orbite avevano il potenziale di avvicinamento alla Terra rispetto alla distanza media tra la Terra e la Luna.

L’oggetto più pericoloso, un asteroide roccioso di circa 1,3 km di diametro chiamato 1994 PC1, ha solo una probabilità dello 0,00151% di avvicinarsi all’orbita della Luna nel prossimo millennio. E’ 10 volte più probabile rispetto a qualsiasi altro asteroide nel set di dati, ha riferito il MIT Technology Review.

Anche gli oggetti più piccoli di 1 km possono essere pericolosi, solo su scale geografiche più piccole. L’evento di Tunguska, che nel 1908 rase al suolo 2.150 km quadrati di foresta siberiana, fu causato dall’esplosione di una roccia spaziale di circa 60 metri nell’atmosfera. In un’area popolata, un’esplosione del genere sarebbe devastante. Nel 2013, un bolide più piccolo, causata da un frammento di asteroide di circa 18 metri di diametro, ha fatto esplodere finestre e danneggiato edifici a Chelyabinsk, in Russia, ferendo quasi 1.500 persone.

La NASA sta lavorando ad un cataloogo per gli asteroidi di 140 metri o più grandi, che sono in grado di distruggere una città. tale catalogo è completo per circa il 40%, ha spiegato Fuentes-Muñoz al MIT Technology Review: “C’è speranza che le nuove indagini ci diano un tasso di completezza molto più alto“.