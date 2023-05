Bambino di 6 anni sbranato da un leone allo zoo di Gaza

MeteoWeb

Un bambino di 6 anni è morto lunedì 1° maggio, dopo essere stato sbranato da un leone (una femmina) in gabbia in uno zoo nel Sud della Striscia di Gaza: lo hanno confermato funzionari del territorio palestinese. Il bimbo ha scavalcato una recinzione protettiva presso lo zoo Asda a Khan Yunis e ha raggiunto la gabbia dell’animale, che lo ha ferito gravemente, ha riferito la polizia.

Testimoni oculari hanno riportato che il bambino si è fatto strada attraverso un piccolo buco nel recinto e si è avvicinato alla gabbia. La leonessa gli ha morso la testa. Una fonte medica ha reso noto che il bambino è stato portato in un ospedale della città, dove è morto. La polizia ha dichiarato di avere avviato un’indagine sull’incidente e di avere chiuso lo zoo, che ospita un altro leone e diversi uccelli.

La città di Khan Younis è tristemente nota per ospitare quello che la ONG per i diritti degli animali Four Paws ha definito il “peggior zoo del mondo“. Aperto nel 2007, lo zoo è stato chiuso nel 2016 quando i proprietari hanno avuto difficoltà a procurarsi il cibo e hanno lasciato morire di fame molti animali.