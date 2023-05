Maltempo senza sosta sull’Italia: allarme rosso e arancione in 3 regioni, i bollettini della Protezione Civile

MeteoWeb

Il maltempo provocato da questo violento ciclone Afro-Mediterraneo che ha risalito l’Italia continuerà a sferzare il nostro Paese anche domani. La Protezione Civile non ha diramato l’allerta meteo nazionale ma i suoi bollettini meteo indicano ancora allerta meteo rossa per domani su gran parte dell’Emilia Romagna. Allerta meteo arancione in altri settori di Emilia Romagna, Toscana e Marche. Il bollettino, in particolare, parla di “elevata criticità per rischio idraulico / allerta rossa” su pianura modenese di Secchia e Panaro, pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, collina bolognese, costa romagnola, bassa collina e pianura romagnola, alta collina romagnola e montagna romagnola. L’allerta rossa per “elevata criticità per rischio idrogeologico” viene invece segnalata nelle aree montagna emiliana centrale, collina emiliana centrale, collina bolognese, montagna bolognese, bassa collina e pianura romagnola, alta collina romagnola, montagna romagnola.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 17 maggio 2023

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna orientale ed Appennino emiliano, Toscana settentrionale ed orientale, Umbria orientale, Marche, settori costieri di Abruzzo, su zone tirreniche di Campania, Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro-Sud peninsulare, su Sardegna, Sicilia occidentale e nord-orientale, Piemonte meridionale, Liguria, pianura emiliana e zone costiere di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti: occidentali con rinforzi fino a burrasca sulle due isole maggiori in attenuazione, settentrionali su Nord-Est, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Liguria e Marche.

Mari: molto mossi tutti i bacini, agitati il Mare e Canale di Sardegna ed il Tirreno meridionale, con moto ondoso in attenuazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 18 maggio 2023

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte occidentale e meridionale, Liguria, Emilia-Romagna occidentale, Toscana settentrionale e meridionale, Umbria meridionale, Lazio settentrionale ed orientale, Abruzzo occidentale, Molise centro-occidentale, Puglia e settori orientali di Campania e Basilicata, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, in particolare sulle regioni centrali e sul Nord-Ovest.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: localmente forti settentrionali su Liguria.

Mari: molto mossi il Mar Ligure al largo ed il Mare di Sardegna.

