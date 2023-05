Cambiamento climatico, il 97% degli scienziati è davvero d’accordo sulla natura antropica del riscaldamento globale?

MeteoWeb

“Il 97% degli scienziati del clima concorda sul fatto che il cambiamento climatico è reale“. Abbiamo sentito questa affermazione centinaia di volte. Può sembrare un’argomentazione convincente e scientifica contro i combustibili fossili, ma è una delle argomentazioni più illogiche e anti-scientifiche che si possano fare. Questa affermazione non ci dice nulla sul significato o sull’entità del “cambiamento climatico”, che si tratti di un riscaldamento lieve e gestibile o di un riscaldamento catastrofico e fuori controllo.

Ma da dove deriva questa teoria del consenso da parte del 97% degli scienziati? Uno dei principali studi che giustificano il tema del 97% è stato condotto da John Cook, un ricercatore di comunicazioni sul clima per il Global Change Institute in Australia. L’abstract del suo studio, dal titolo “Quantificare il consenso sul riscaldamento globale antropogenico nella letteratura scientifica”, pubblicato nel 2013, riporta quanto segue: “analizziamo l’evoluzione del consenso scientifico sul riscaldamento globale antropogenico (AGW) nella letteratura scientifica sottoposta a revisione paritaria, esaminando 11.944 abstract sul clima dal 1991 al 2011 che corrispondono agli argomenti “cambiamento climatico globale” o “riscaldamento globale”. Troviamo che il 66,4% degli abstract non ha espresso alcuna posizione sull’AGW, il 32,6% ha approvato l’AGW, lo 0,7% ha rifiutato l’AGW e lo 0,3% era incerto sulla causa del riscaldamento globale. Tra gli abstract che esprimono una posizione sull’AGW, il 97,1% ha approvato la posizione di consenso secondo cui gli esseri umani stanno causando il riscaldamento globale”.

“In una seconda fase di questo studio, abbiamo invitato gli autori a valutare i propri articoli. Rispetto alle valutazioni degli abstract, una percentuale minore di articoli autovalutati non ha espresso alcuna posizione sull’AGW (35,5%). Tra i documenti autovalutati che esprimono una posizione sull’AGW, il 97,2% ha approvato il consenso. La nostra analisi indica che il numero di articoli che rifiutano il consenso su AGW è una percentuale incredibilmente piccola della ricerca pubblicata”, si legge ancora nell’abstract dello studio di Cook.

Il punto è che la stragrande maggioranza degli studi non afferma che gli esseri umani siano la causa principale del recente riscaldamento. Il fisico e ingegnere Brian Catt ha rivelato la verità su come è stato condotto questo studio. “C’è un grande numero di eminenti scienziati che non crede che ci sia un effetto significativo dell’anidride carbonica” sul clima, sostiene Catt (vedi video in fondo all’articolo), citando a questo proposito la dichiarazione di Clintel firmata da oltre 1.500 scienziati che sostengono che “non c’è alcuna emergenza climatica”.

Catt evidenzia come gli autori dello studio del 2013, che non erano climatologi, ma per lo più sociologi e altro, “non sono stati obiettivi” e che la percentuale del “97% è stata raggiunta in un modo molto semplice”. “Quello che hanno fatto è stato chiedere ad un computer di cercare studi che parlassero del clima. Gli studi non sono stati letti, hanno guardato solo gli abstracts e i titoli. La parte più grande degli studi che hanno controllato diceva che non avevano un’opinione” sul fatto che il clima fosse influenzato dall’attività umana, “il che significa che la scienza non era affatto stabilita. Quindi cosa hanno fatto con questa maggioranza della popolazione che non aveva un’opinione? L’hanno tolta”, continua il fisico.

Alla domanda su quale sarebbe la reale cifra del consenso sul riscaldamento antropogenico se lo studio avesse incluso le persone che non erano certe, Catt ha risposto: “circa l’8% o meno” degli scienziati crede che l’uomo stia causando un impatto significativo sul clima attraverso le emissioni di anidride carbonica. “La cosa più importante da ricordare”, aggiunge il fisico, “è che hanno tolto le persone senza un’idea convinta, tutte le persone che pensavano che meno del 50% dell’effetto fosse umano”. “E poi hanno tenuto i restanti 1.000 dei 12.000 studi con cui avevano iniziato, che includevano tutte le persone che credevano che l’effetto umano fosse oltre il 50%. E poi hanno confrontato il numero delle persone che erano assolutamente certe che l’uomo stesse causando tutto il cambiamento con l’altra parte finale dell’estremo, che sono le persone che credevano che non fosse causato dall’uomo”.

“I confronti che hanno eseguito e il modo in cui hanno fatto le statistiche non hanno alcun valore, come diciamo nella scienza. Hanno tolto la maggioranza della popolazione, soprattutto quelli che pensavano che non fosse un effetto significativo, e hanno tenuto tutti quelli che erano d’accordo. Solo leggendo l’abstract, si vede immediatamente che lo studio è di parte fin dall’inizio”, conclude il fisico Brian Catt.

Un ricercatore scientifico ha il sacro obbligo di riportare accuratamente le sue scoperte. Cook e ricercatori come lui hanno fallito in questo, portando politici, media e gran parte della popolazione a ripetere ciecamente che il 97% degli scienziati sostiene che l’uomo è la causa principale del riscaldamento globale.