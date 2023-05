Clima, Clintel: “il nostro rapporto ignorato dai media, la cieca fiducia nell’IPCC non è giustificata”

MeteoWeb

A inizio maggio, la Clintel Foundation ha pubblicato il documento più importante della sua esistenza. Con un team internazionale di ricercatori della rete Clintel, è stato pubblicato il rapporto di 180 pagine “The Frozen Climate Views of the IPCC”. Clintel è un thinktank fondato nel 2019 dal Professore emerito olandese Guus Berkhout e dallo scrittore scientifico Marcel Crok. Nel suo primo anno, Clintel ha lanciato la Dichiarazione mondiale sul clima, affermando con fermezza che “non esiste un’emergenza climatica”: questa dichiarazione è ora firmata da 1.550 scienziati ed esperti. Nel rapporto, gli esperti di Clintel hanno analizzato gran parte dell’ultimo rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Chnage (IPCC), chiamato AR6.

“Le nostre conclusioni sono piuttosto dure: abbiamo trovato diversi errori e affermazioni di parte e mostriamo anche come le “buone” notizie – ad esempio la mancanza di tendenze in uragani e alluvioni – siano nascoste dall’IPCC, specialmente nell’importante Summary for Policy Makers”, fanno sapere da Clintel. “Un lungo comunicato stampa sulle nostre scoperte è stato pubblicato online sul sito Clintel ed è stato inviato a dozzine di media. Finora, i media tacciono sul nostro rapporto, il che non è inaspettato. Per i media, rapporti critici come questo sono difficili da trattare. Clintel non ha l'”autorità” dell’IPCC e l’IPCC ha uno status quasi sacro. Qualsiasi critica su di esso è tabù”, evidenziano gli esperti di Clintel settimane dopo la pubblicazione del loro rapporto.

“Quindi, dobbiamo essere pazienti. Alcuni degli errori che abbiamo riscontrato sono così evidenti che prima o poi l’IPCC dovrà occuparsene. Guus Berkhout invierà anche una lettera al capo dell’IPCC, chiedendo una risposta formale al nostro rapporto”, fanno sapere ancora dal think tank.

Cosa dice il rapporto di Clintel

Nell’introduzione del comunicato stampa sul rapporto, Clintel sintetizza che “l’IPCC ha ignorato la letteratura cruciale sottoposta a revisione paritaria che mostra che le perdite normalizzate in caso di calamità sono diminuite dal 1990 e che la mortalità umana dovuta a condizioni meteorologiche estreme è diminuita di oltre il 95% dal 1920”. L’IPCC, attingendo dalla letteratura, ha tratto le conclusioni opposte, rivendicando aumenti di danni e mortalità a causa del cambiamento climatico antropogenico. Queste sono due importanti conclusioni del rapporto The Frozen Climate Views of the IPCC.

In 13 capitoli, il rapporto di Clintel mostra che l’IPCC ha riscritto la storia del clima, enfatizza uno scenario del “caso peggiore” non plausibile, ha un enorme pregiudizio a favore delle “cattive notizie” e contro le “buone notizie” ed esclude le buone notizie dal Summary for Policy Makers (Riepilogo per i responsabili politici). Gli errori e i pregiudizi che Clintel documenta nel rapporto sono di gran lunga peggiori di quelli che hanno portato all’indagine sull’IPCC da parte dell’Interacademy Councel (IAC Review) nel 2010. Clintel ritiene che l’IPCC dovrebbe essere riformato o smantellato.

Alcuni esperti e scienziati del clima hanno reagito alla pubblicazione del rapporto di Clintel.

Roger Pielke Jr.

Roger Pielke Jr., importante scienziato che è stato rilevante per diversi capitoli del rapporto Clintel, ne ha commentato la pubblicazione, affermando che una fonte IPCC di alto livello gli aveva ammesso uno degli errori descritti nel rapporto Clintel. “Quindi vediamo se e quando l’IPCC correggerà questo problema”, commenta il think tank.

Pielke Jr. ha scritto: “questa settimana un gruppo nei Paesi Bassi – chiamato Clintel, che esprime una visione apertamente scettica della scienza e della politica del clima – ha pubblicato un rapporto che afferma e cerca di documentare che ci sono molti di questi errori nel recente rapporto dell’IPCC. Ho letto il loro rapporto e posso confermare che nelle mie aree di competenza c’è un notevole merito nelle loro affermazioni di errori di commissione e omissione. Se il passato è il prologo, il rapporto Clintel sarà accolto al grido di “negazionisti” e ignorato dalla comunità IPCC. Sarebbe un errore. Naturalmente i gruppi di opposizione spesso partecipano con zelo alla cosiddetta comunità allargata di peer review. Il problema qui non sono le motivazioni o la politica di Clintel, ma se hanno documentato errori significativi nei recenti rapporti dell’IPCC. Sembra di sì, e più di uno. Gli errori accadono. Integrità scientifica significa che quando vengono identificati errori, vengono corretti e i processi che hanno permesso loro di insinuarsi vengono corretti. L’IPCC è troppo importante per svolgere un lavoro di scarsa qualità”.

Judith Curry

Anche Judith Curry, famosa climatologa statunitense, ha reagito sul suo blog alla pubblicazione del rapporto Clintel: “il rapporto Clintel fornisce una valutazione critica tanto necessaria e un contrappunto intellettuale all’IPCC AR6. C’è un sacco di buon materiale nel rapporto AR6 WG1, ma ci sono anche un sacco di errori evidenti nel rapporto (il rapporto AR6 WG2 è semplicemente pessimo). Con qualsiasi tipo di revisione seria, o se i team di autori fossero sufficientemente diversificati, non vedremmo così tanti di questi tipi di errori. Sfortunatamente, l’IPCC definisce la “diversità” in termini di genere, razza e Paesi sviluppati contro Paesi sottosviluppati; l’effettiva diversità di pensiero e prospettiva viene respinta a favore della promozione della narrativa politicamente imposta dalle Nazioni Unite”.

“La malattia del consenso che è stata contratta dall’IPCC in seguito alla pubblicazione del First Assessment Report nel 1990, combinata con le pressioni dei responsabili politici, sta portando a documenti che non riflettono l’ampio disaccordo e le incertezze su questi argomenti complessi. La narrativa obbligatoria dell’IPCC è diventata molto stantia. Peggio ancora, sta diventando sempre più irrilevante per il processo decisionale, continuando a concentrarsi su scenari di emissioni estreme e sulle imbarazzanti scelte necessarie per supportare la narrativa della “crisi climatica” così amata dai funzionari delle Nazioni Unite”, ha concluso Curry.

“I responsabili politici e i media hanno una fiducia cieca nell’IPCC. Il nostro rapporto mostra che tale fiducia non è giustificata. Ma ci vorrà del tempo perché le persone se ne rendano conto”, concludono gli esperti di Clintel.