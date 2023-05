Clima, “gravi errori” nell’ultimo rapporto IPCC: Clintel spiega perché dovrebbe essere ignorato

MeteoWeb

Un gruppo di scienziati della rete Clintel ha lavorato molto duramente su un’ampia analisi del Rapporto AR6 dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Il risultato finale è un rapporto di 180 pagine dal titolo “The Frozen Climate Views of the IPCC”. In questo rapporto, gli scienziati di Clintel dimostrano molti bias ed errori del rapporto AR6 dell’IPCC.

Clintel è un thinktank fondato nel 2019 dal Professore emerito olandese Guus Berkhout e dallo scrittore scientifico Marcel Crok. Nel suo primo anno, Clintel ha lanciato la Dichiarazione mondiale sul clima, affermando con fermezza che “non esiste un’emergenza climatica”: questa dichiarazione è ora firmata da 1.550 scienziati ed esperti.

Il rapporto di Clintel

L’IPCC ha ignorato la letteratura cruciale sottoposta a revisione paritaria che mostra che le perdite normalizzate in caso di calamità sono diminuite dal 1990 e che la mortalità umana dovuta a condizioni meteorologiche estreme è diminuita di oltre il 95% dal 1920. L’IPCC, attingendo dalla letteratura, ha tratto le conclusioni opposte, rivendicando aumenti di danni e mortalità a causa del cambiamento climatico antropogenico. Queste sono due importanti conclusioni del rapporto The Frozen Climate Views of the IPCC, pubblicato dalla Clintel Foundation. Il rapporto di 180 pagine, sostengono da Clintel, è la prima seria “valutazione” internazionale del Sesto rapporto di valutazione dell’IPCC.

In 13 capitoli, il rapporto di Clintel mostra che l’IPCC ha riscritto la storia del clima, enfatizza uno scenario del “caso peggiore” non plausibile, ha un enorme pregiudizio a favore delle “cattive notizie” e contro le “buone notizie” ed esclude le buone notizie dal Summary for Policy Makers (Riepilogo per i responsabili politici). Gli errori e i pregiudizi che Clintel documenta nel rapporto sono di gran lunga peggiori di quelli che hanno portato all’indagine sull’IPCC da parte dell’Interacademy Councel (IAC Review) nel 2010. Clintel ritiene che l’IPCC dovrebbe essere riformato o smantellato.

Con il rapporto di sintesi recentemente pubblicato, l’IPCC ha concluso il suo sesto ciclo di valutazione, composto da sette rapporti in totale. Un team internazionale di scienziati della rete Clintel ha analizzato diverse affermazioni dei rapporti del Working Group 1 (The Physical Science Basis) e del Working Group 2 (Impacts, Adaptation and Vulnerability). Ciò ha ora portato al rapporto The Frozen Climate Views of the IPCC. In ogni capitolo, il rapporto Clintel documenta pregiudizi ed errori nella valutazione dell’IPCC. Gli errori sono peggiori nel rapporto WG2 rispetto al rapporto WG1. Data la rilevanza politica di ciò che è noto come “Loss & Damage” (alle riunioni annuali della COP, i Paesi attualmente negoziano donazioni a un fondo Loss & Damage), ci si aspetterebbe un esame approfondito della letteratura pertinente. Tuttavia, Clintel dimostra che l’IPCC ha totalmente fallito in questo senso.

Ad esempio, un articolo di rassegna sull’argomento, pubblicato nel 2020, ha mostrato che 52 studi su 53 con valutazione paritaria che trattano di “perdite da disastri normalizzate” non hanno visto alcun aumento dei danni che potrebbero essere attribuiti al cambiamento climatico. L’IPCC ha evidenziato l’unico studio che ha affermato un aumento delle perdite. Quel documento – non sorprende – è imperfetto, ma il fatto che sia stato scelto dall’IPCC suggerisce che hanno trovato le sue conclusioni irresistibili, si legge nel rapporto di Clintel.

Mortalità legata al clima

“Siamo sull’autostrada per l’inferno climatico“, ha dichiarato di recente il capo delle Nazioni Unite Guterres. Ma uno sguardo approfondito ai dati sulla mortalità mostra che le morti legate al clima sono ai minimi storici. Il noto economista Bjorn Lomborg ha pubblicato queste informazioni importanti in un documento sottoposto a revisione paritaria nel 2020, ma l’IPCC, ancora una volta, ha scelto di ignorarle. La strategia dell’IPCC sembra essere quella di nascondere ogni buona notizia sul cambiamento climatico e pubblicizzare qualsiasi cattiva notizia.

Cancellata la storia climatica

Nemmeno il rapporto del Working Group 1 è esente da bias e conclusioni fuorvianti. Il rapporto di Clintel documenta i problemi in ogni capitolo. L’IPCC ha cercato di riscrivere la storia del clima cancellando l’esistenza del cosiddetto Optimum Climatico dell’Olocene, un periodo caldo compreso tra 10.000 e 6.000 anni fa. Ha introdotto un nuovo grafico a mazza da hockey, che è il risultato di proxy selezionati con cura. E ha ignorato le ricostruzioni della temperatura che mostrano una maggiore variabilità nel passato, come la ben documentata Piccola Era Glaciale.

L’IPCC afferma che c’è stata un’accelerazione nel tasso di innalzamento del livello del mare negli ultimi decenni. Clintel ha dimostrato che questa affermazione è errata, perché l’IPCC ignora la variabilità decennale del livello del mare. Clintel mostra anche che lo strumento sul livello del mare dell’IPCC, reso disponibile per la prima volta, mostra un misterioso e improbabile salto verso l’alto nel 2020.

Sensibilità climatica

L’economista canadese Ross McKitrick ha sottolineato che tutti i modelli climatici globali utilizzati dall’IPCC mostrano un riscaldamento eccessivo nella troposfera, sia a livello globale che ai tropici (dove i modelli prevedono un “hotspot”). Questo probabilmente indica alcuni problemi fondamentali nel modo in cui questi modelli simulano il sistema climatico.

Un risultato “sensazionale” del rapporto AR6 dell’IPCC è stato l’aumento del limite inferiore per il probabile range della sensibilità climatica da 1,5°C a 2,5°C, affermando quindi che i valori bassi per la sensibilità climatica sono ora improbabili. Il rapporto Clintel mostra che questo aumento non è giustificato e suggerisce che il riscaldamento osservato e altre prove indicano che è più probabile che la cifra reale sia inferiore a 2°C che superiore a 2,5°C. Ciò significa anche che la migliore stima per la sensibilità climatica, che secondo l’IPCC è di 3°C, non è giustificata.

Inoltre, l’IPCC è “dipendente” dal suo scenario di emissioni più elevate, il cosiddetto RCP8.5 (o adesso SSP5-8.5). Negli ultimi anni, diversi studi hanno dimostrato che questo scenario non è plausibile e non dovrebbe essere utilizzato a fini politici. Nel profondo del rapporto WG1, l’IPCC riconosce che questo scenario ha una “bassa probabilità”, ma questa osservazione molto importante non è stata evidenziata nel Riepilogo per i responsabili politici, quindi questo pubblico importante non è a conoscenza del problema. RCP8.5 è lo scenario a cui si fa più spesso riferimento nel rapporto IPCC.

Revisione dell’IAC

Nel 2010, gli errori nel rapporto del WG2 della Quarta Valutazione hanno portato all’indagine dell’IPCC da parte dell’Interacademy Council (IAC). Questa revisione ha raccomandato, tra le altre cose, che “avere team di autori con punti di vista diversi è il primo passo per garantire che venga presa in considerazione una gamma completa di punti di vista ponderati”. Questa importante raccomandazione è ancora ignorata dall’IPCC. Peggio ancora, Clintel documenta che Roger Pielke Jr, uno scienziato con una notevole esperienza in queste aree, è considerato una sorta di “Voldemort” dall’IPCC, che evita deliberatamente di menzionare il suo lavoro o persino il suo nome. Questo porta a conclusioni distorte.

Riformare l’IPCC

Clintel è “spiacente di concludere che l‘IPCC ha svolto un pessimo lavoro di valutazione della letteratura scientifica”. “Tutti i Paesi si affidano ai rapporti dell’IPCC per sostenere le loro politiche climatiche e la maggior parte dei media si fida ciecamente delle sue affermazioni. Il rapporto “The Frozen Climate Views dell’IPCC” di Clintel mostra che questa fiducia non è giustificata. A nostro avviso, l’IPCC dovrebbe essere riformato e dovrebbe includere una più ampia varietà di pareri. Invitare scienziati con punti di vista diversi, come Roger Pielke Jr e Ross McKitrick, a partecipare più attivamente al processo è un primo passo necessario. Se, per qualche motivo, tale inclusione di punti di vista diversi è inaccettabile, l’IPCC dovrebbe essere smantellato. Le nostre conclusioni sul clima, basate sulla stessa letteratura preesistente, sono molto meno desolanti. A causa della crescente ricchezza e della tecnologia avanzata, l’umanità è in gran parte immune ai cambiamenti climatici e può affrontarli facilmente. Il riscaldamento globale è molto meno pericoloso per l’umanità di quanto ci dica l’IPCC”, concludono gli esperti di Clintel.

Il rapporto completo di Clintel può essere scaricato qui.