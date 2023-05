Cambiamento climatico: le aziende petrolifere del Golfo scommettono tutto sulla cattura della CO2

MeteoWeb

Le grandi aziende petrolifere del Golfo, contestate per le conseguenze sull’ambiente della loro produzione, si concentrano sulla cattura dell’anidride carbonica da parte delle start-up, per ridurre le emissioni di gas serra, considerato la causa principale del riscaldamento globale. L’Aramco dell’Arabia Saudita, il più grande esportatore di greggio al mondo, e l‘Adnoc degli Emirati Arabi Uniti si stanno interessando a questo settore ancora agli inizi e molto costoso.

Le misure di rimozione della CO 2 ritenute fino ad oggi solo parzialmente efficaci, sono ora considerate uno strumento necessario nella lotta al cambiamento climatico dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC). “Per l’industria e per i Paesi è impossibile raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050” senza l’adozione di queste tecnologie, ha dichiarato all’Afp Musabbeh Al Kaabi, responsabile dei programmi di decarbonizzazione di Adnoc. “Mi piacerebbe vedere più eolico e solare ma, per essere pratici e trasparenti, questi non risolveranno il problema”, aggiunge. Come prova della crescita di queste tecnologie nel mondo, la scorsa settimana alcune start-up specializzate nel settore hanno partecipato a una conferenza ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, ricchi di petrolio, che ospiterà la prossima conferenza delle Nazioni Unite sul clima, la COP28.

Le misure di cattura della CO 2

“I partenariati con il settore petrolifero e del gas ci aiutano ad agire rapidamente” di fronte all’emergenza climatica, ha dichiarato Talal Hassan, fondatore della start-up omanita 44.01. Vincitrice del premio britannico Earthshot, 44.01 ha collaborato con Adnoc per lanciare un progetto pilota per catturare l’anidride carbonica e sequestrarla in una roccia comune nel Golfo, la peridotite. “Con le rocce di questa regione, possiamo potenzialmente mineralizzare trilioni di tonnellate di CO 2 “, ha spiegato.

Oltre alla cattura e allo stoccaggio di CO 2 dagli impianti esistenti (CCS), anche la più recente tecnologia di cattura diretta dell’aria (DAC) sta attirando l’interesse delle aziende. Per Talal Hassan, è nell’interesse dell’industria della CCS unire le forze con l’industria dei combustibili fossili perché “utilizziamo gran parte delle stesse attrezzature, infrastrutture e risorse“. Tuttavia, molti esperti ritengono che queste tecnologie emergenti non possano sostituire le politiche ambientali volte a eliminare gradualmente gli idrocarburi. Il capo di Greenpeace Medioriente, Julien Jreissati, ha definito le tecnologie di cattura della CO 2 una “distrazione“.

Come accelerare la decarbonizzazione

Questo dibattito sarà uno dei temi principali della COP28 che si terrà nell’emirato di Dubai a novembre. Il capo dell’Adnoc, il sultano al-Jaber, che guiderà i colloqui, ha chiesto la scorsa settimana di “guardare seriamente” alla cattura della CO 2 , invitando i governi a incoraggiare il settore. Musabbeh Al Kaabi ha dichiarato che i giganti del petrolio e del gas hanno le risorse tecniche e finanziarie per portare avanti la tecnologia climatica.

“Il mondo ha due opzioni: possiamo lasciar fare ai piccoli operatori o possiamo convincere i grandi operatori ad accelerare la decarbonizzazione“, ha sottolineato; nel 2016, Adnoc ha lanciato il primo progetto di cattura di CO 2 su scala commerciale della regione, Al-Reyadah, in grado di rimuovere 800.000 tonnellate all’anno. Il gigante saudita Aramco, nel frattempo, ha investito nella britannica Carbon Clean. L’azienda, la cui tecnologia CCS è stata adottata da 49 siti in tutto il mondo, svilupperà quest’anno il suo primo progetto in Medio Oriente, negli Emirati.

Secondo il suo amministratore delegato, Aniruddha Sharma, “le aziende della regione sono molto favorevoli alle soluzioni di cattura del carbonio“. Questo fa parte di un “movimento più ampio nella regione del Golfo, non solo nell’industria del petrolio e del gas, ma anche nell’industria del cemento, dell’alluminio e persino nella gestione dei rifiuti”, ha aggiunto. Alla domanda sull’importanza di lavorare con le grandi compagnie petrolifere, Aniruddha Sharma ha risposto: “Se fossi un pompiere e ci fosse un incendio – un incendio grande e uno piccolo – dove andrei per primo? Ovviamente, su quello grande”.