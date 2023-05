Maltempo, Castel Bolognese sommersa: “è venuta giù l’Apocalisse” | VIDEO

MeteoWeb

In vista dell’arrivo della violenta ondata di maltempo “ci eravamo preparati per un’allerta molto grave, io avevo preventivamente evacuato 213 persone che ieri pomeriggio sembrava un numero enorme, invece ci siamo resi conto di quanto sia venuta giù veramente un’apocalisse questa volta, una roba che a pensarci non ci si crede“: lo ha dichiarato Luca Della Godenza, sindaco di Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, a Rtl 102.5, ai microfoni di “Non stop news”. Il fiume Senio, “dopo aver esondato durante notte ha rotto gli argini in una località ancora non conosciuta e adesso passa per la piazza del Paese, abbiamo sostanzialmente tutto il Paese allagato“. Questo ha reso necessaria l’evacuazione di persone in stato di difficoltà, “magari anziane o con problemi motori o disabili“, continua Della Godenza, portate via “grazie a Vigili del fuoco, sommozzatori e Protezione civile“.

L’invito del sindaco è rimanere in casa e ai piani alti, poi nel pomeriggio e a sera “speriamo si possa finalmente uscire e mi auguro anche che mi portino la luce in Comune, perché siamo da diverse ore senza luce a gestire questa emergenza“. Intanto i cittadini devono “evitare qualsiasi azione fuori di senno e se qualcuno ha problemi chiami le forze dell’ordine o me, tanto a Castello il mio numero ce l’hanno tutti. L’importante ora è fidarsi delle persone che si stanno prendendo cura di Castello, poi ripartiremo. Non so in che modo, ma ripartiremo“.

Questo a fronte di un evento unico, afferma Della Godenza: circa 15 giorni fa “abbiamo avuto una piena devastante e ci avevano detto che era centennale, cioè che capita una volta ogni cento anni“, ma in questi giorni “è successa una roba mai accaduta, che mai nessuno aveva pensato“.

Alluvione a Castel Bolognese, le drammatiche immagini

