Chiazza verde fosforescente compare sul Canal Grande a Venezia, mistero sulla causa

Una chiazza di colore verde fosforescente è comparsa oggi sul Canal Grande di Venezia, all’altezza del Ponte di Rialto. Sembrerebbe ricalcare dimostrazioni ambientaliste avvenute in altre città, ma al momento non risultano rivendicazioni. La città lagunare è presa d’assalto dai turisti, come ogni fine settimana. Inoltre, oggi si sta svolgendo la “Vogalonga”, regata non competitiva che percorre anche il Canale Grande. Il Prefetto di Venezia si è subito attivato ed ha convocato una riunione urgente di coordinamento tra le varie forze di Polizia della città, per risalire all’origine del fenomeno e decidere le azioni da intraprendere.