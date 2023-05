MeteoWeb

Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del Ciclone Mocha in Myanmar: è salito a 145, secondo l’ultimo aggiornamento fornito dalle autorità. “In totale, 145 persone sono rimaste uccise dal Ciclone, la tempesta più potente che abbia colpito Myanmar e il Bangladesh in più di un decennio,” è stato spiegato in una nota.