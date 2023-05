Clima, von der Leyen a Venezia: “cruciale ridurre le emissioni degli edifici”

MeteoWeb

“Ridurre le emissioni degli edifici è cruciale per raggiungere la neutralità climatica e rallentare l’innalzamento del livello del mare. Possiamo farlo facendo un uso migliore dell’energia e dell’acqua, ricorrendo a materiali naturali come il legno e ristrutturando gli edifici esistenti“: è quanto ha dichiarato il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, oggi alla Biennale di Venezia per un evento dedicato al nuovo Bauhaus europeo. Ieri è stata in Emilia-Romagna a visitare le aree alluvionate.

“Per preservare il pianeta e la sua bellezza, dobbiamo rivedere urgentemente il modo di costruire e riscaldare le nostre case, uno degli obiettivi essenziali del nuovo Bauhaus europeo. Il danno causato dall’uomo è particolarmente tangibile qui a Venezia. Entro la fine del secolo il livello delle acque potrebbe salire da un minimo di 30 centimetri a un massimo di oltre un metro. Possiamo evitare lo scenario peggiore, ma tutto dipende dalla nostra velocità d’azione,” ha concluso.