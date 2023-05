Come vedere l’eclissi della Luna dei Fiori, anche dall’Italia

MeteoWeb

Domani, 5 maggio, la “Luna dei Fiori“, in plenilunio, attraverserà parte dell’ombra della Terra e sarà eclissata per alcune ore. L’evento sarà visibile per più di 6,6 miliardi di persone, secondo Timeanddate.com. Durante il breve allineamento, gli skywatcher in Medio Oriente, Africa, Asia, Australia, Nuova Zelanda e Antartide, così come in zone dell’Oceano Atlantico, Indiano e Pacifico potranno vedere lo spettacolo. Alcune parti d’Europa (Italia compresa) vedranno parte dell’eclissi.

Il fenomeno si verificherà tra le 15:14 UTC (17:14 ora italiana) e le 19:31 UTC (21:31 ora italiana) del 5 maggio, con un massimo alle 17:22 UTC (19:22 ora italiana) . L’evento durerà complessivamente 4 ore e 18 minuti.

La visibilità dell’eclissi in Italia

Per quanto riguarda in particolare l’Italia, l’eclissi sarà visibile nella fase finale: quella iniziale non sarà visibile perché si verificherà prima del sorgere della Luna, e ciò avverrà in concomitanza con il tramonto del Sole. L’osservazione del lieve oscuramento del disco lunare non sarà semplice a causa delle luci del crepuscolo, ma si potrà comunque tentare di osservare almeno le fasi finali.

L’eclissi penombrale

L’eclissi si verificherà perché la Terra si troverà tra il Sole e la Luna. Il risultato sarà un’eclissi lunare penombrale, che avviene quando l’ombra esterna della Terra – la penombra – cade sulla Luna, provocando una lieve variazione nella sua luminosità. Gli skywatcher quindi noteranno un’ombreggiatura sulla superficie lunare.

Il satellite, però, non si muoverà attraverso l’ombra della Terra – l’ombra interna più scura – rendendo questa l’eclissi penombrale la più intensa fino al 29 settembre 2042, secondo Timeanddate.com.

Quando la Luna si muove attraverso l’oscura ombra centrale della Terra, si verifica un’eclissi lunare totale. La prossima eclissi lunare totale, spesso chiamata “Luna di sangue”, non avverrà fino al 13-14 marzo 2025.

Il plenilunio

Eclissi a parte, la “Luna piena dei Fiori“, così chiamata per i fiori che sbocciano in tutto l’emisfero settentrionale in questo periodo dell’anno, apparirà luminosa e piena in tutto il mondo anche stasera, venerdì e sabato.