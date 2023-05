Oggi la spettacolare eclissi della Luna dei Fiori: ecco come vederla dall’Italia, anche online

MeteoWeb

La Luna piena dei Fiori oggi sarà protagonista di un fenomeno suggestivo, visibile anche dall’Italia. Alle 17:15 ora italiana inizierà un’eclissi lunare, quando il satellite entrerà nel bordo esterno dell’ombra terrestre. Questo particolare tipo di eclissi lunare è noto come penombrale, il che significa che gli skywatcher potranno vedere il volto della Luna oscurarsi, senza scomparire del tutto. L’evento raggiungerà l’apice alle 19:24 ora italiana, circa 2 ore dopo l’inizio, e terminerà alle 21:32 ora italiana quando l’ombra della Terra lascerà nuovamente la Luna.

Come vedere l’eclissi lunare oggi dall’Italia, anche online

Questo evento sarà visibile al meglio in Australia, Antartide, Africa orientale, Oceania, Asia. Per quanto riguarda in particolare l’Italia, l’eclissi sarà visibile nella fase finale: quella iniziale non sarà visibile perché si verificherà prima del sorgere della Luna, e ciò avverrà in concomitanza con il tramonto del Sole. L’osservazione del lieve oscuramento del disco lunare non sarà semplice a causa delle luci del crepuscolo, ma si potrà comunque tentare di osservare almeno le fasi finali.

Inoltre, il Virtual Telescope Project, gestito dall’astrofisico Gianluca Masi, ospiterà un live streaming a partire dalle 20:45 ora italiana. La trasmissione, con immagini dalla Toscana, sarà disponibile sul sito web o sul canale YouTube.

L’eclissi penombrale

Come tutte le eclissi lunari, questo evento si verificherà nel momento in cui, Sole, Terra e Luna saranno allineati. La Terra sarà al centro di questa disposizione, il che significa che proietterà un’ombra sulla faccia del satellite mentre blocca la luce della stella.

Questa particolare eclissi è nota come eclissi penombrale, dal nome della parte dell’ombra terrestre che apparirà sulla Luna. L’ombra è la parte più scura e più interna di un’ombra, mentre la penombra è la regione esterna più chiara che non è completamente oscura. Ciò significa che questa eclissi non sarà così drammatica come un’eclissi totale. Gli skywatcher dovrebbero vedere un’ombra grigio scuro o brunastra su una parte della faccia della Luna, che coprità fino al 94,6% al culmine dell’eclissi.

Il plenilunio

Eclissi a parte, la “Luna piena dei Fiori“, così chiamata per i fiori che sbocciano in tutto l’emisfero settentrionale in questo periodo dell’anno, è apparsa luminosa e piena anche ieri sera, e lo sarà anche domani.